Разгуляться было некому. Что происходило в Минске в воскресенье

Новости Беларуси. Очередное воскресенье – и сегодня попытка изобразить то, что не получилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Разгуляться было некому, как ни старались и не нагнетали накануне в Telegram-каналах. Правда, надежды хотя бы на яркую картинку растаяли, как и снег при плюсовой температуре. Марши народного трибунала затерялись среди шума городского трафика.