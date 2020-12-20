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Разгуляться было некому. Что происходило в Минске в воскресенье

20 декабря 2020 17:35
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Новости Беларуси. Очередное воскресенье – и сегодня попытка изобразить то, что не получилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Разгуляться было некому, как ни старались и не нагнетали накануне в Telegram-каналах. Правда, надежды хотя бы на яркую картинку растаяли, как и снег при плюсовой температуре. Марши народного трибунала затерялись среди шума городского трафика.

Разгуляться было некому. Что происходило в Минске в воскресенье-1

Игорь Позняк:
Вот так сегодня выглядел марш так называемого народного трибунала. Хотя как преподнесли – очевидно, преувеличение. Вот как на самом деле выглядит то самое «очень много». Непонятно, зачем своих адептов призывают зимние праздники встречать на казенных харчах.

Разгуляться было некому. Что происходило в Минске в воскресенье-4

Игорь Позняк:
Все уже понимают: денег не будет – их попросту использовали. От того и такое «очень много» сегодня и получаем. А большие деньги делят вовсе не здесь, и драка за них развернулась нешуточная. А здесь пока ставим многоточие. Рассказать в ближайшее время будет о чем.

# Акции протеста # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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