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Новости по тегу #Коммунальное хозяйство

Для школьников Минской области проведут более 90 занятий по коммунальной грамотности
21 сентября 2026 07:14

Для школьников Минской области проведут более 90 занятий по коммунальной грамотности

В Гомеле не прекращаются работы по расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи
15 февраля 2026 08:13

В Гомеле не прекращаются работы по расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи

Промышленные альпинисты и автовышки! В Минске очищают крыши от снега и наледи
12 февраля 2026 07:39

Промышленные альпинисты и автовышки! В Минске очищают крыши от снега и наледи

В Гомеле объявлен декадник по уборке снега
11 февраля 2026 06:53

В Гомеле объявлен декадник по уборке снега

Коммунальные службы Логойского района активно устраняют последствия непогоды
10 февраля 2026 07:12

Коммунальные службы Логойского района активно устраняют последствия непогоды

Задействовано более 1000 единиц техники – как дорожники устраняют последствия снегопадов в Минске
09 февраля 2026 14:23

Задействовано более 1000 единиц техники – как дорожники устраняют последствия снегопадов в Минске

Свыше 500 единиц снегоуборочной техники будут работать на дорогах Минской области зимой
02 декабря 2024 14:15

Свыше 500 единиц снегоуборочной техники будут работать на дорогах Минской области зимой

Коммунальные и дорожные службы завершают подготовку к зиме
05 ноября 2024 09:11

Коммунальные и дорожные службы завершают подготовку к зиме

Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»
03 августа 2024 09:02

Как коммунальные службы держат удар стихии? Анонс ток-шоу «Большой город»

Проходит цикл очистки и сбрасывается в Свислочь. Как работает снегосплавной пункт в Минске?
01 февраля 2024 14:06

Проходит цикл очистки и сбрасывается в Свислочь. Как работает снегосплавной пункт в Минске?

Борщ, картошечка, отбивная. В Гомеле коммунальщиков кормят горячими обедами
14 декабря 2023 10:42

Борщ, картошечка, отбивная. В Гомеле коммунальщиков кормят горячими обедами

Более 700 единиц коммунальной техники будет задействовано в зимний период в Минске
12 октября 2023 14:49

Более 700 единиц коммунальной техники будет задействовано в зимний период в Минске