Новости по тегу #Коммунальное хозяйство

Отдельное внимание уделят обращению с отходами: детям подробно объяснят, как правильно сортировать бумагу, пластик и стекло, а также куда сдавать опасные отходы – например, батарейки.
Задействовано около 110 единиц специализированной техники и свыше 500 рабочих.
Для очистки крыш в столице ежедневно задействуют около 100 специалистов и 16 единиц спецтехники.
К участию приглашают трудовые коллективы и неравнодушных жителей.
Работы ведутся двумя способами: плоские крыши очищают вручную лопатами, скатные убирают с помощью автовышек. При этом неукоснительно соблюдаются правила техники безопасности.
В период выпадения обильных осадков привлекалась техника подрядных организаций, доходило до 1200.
Только в Минском районе она будет обслуживать свыше 1,5 тысячи километров дорожного полотна.
Встретить холода нужно во всеоружии.
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