Как посчитать размер неустойки за неоплату ЖКУ

Новости Беларуси. Разыскивать приходится и собственников метров, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги годами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Праневич, юрист:

В практике широко распространены случаи несвоевременной оплаты либо и вовсе неоплаты как за пользование жилым или нежилым помещением, так и платы за жилищно-коммунальные услуги.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

В таком случае законодательством предусмотрена ответственность в размере 0,3 % от суммы неуплаты за каждый день просрочки.