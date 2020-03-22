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Как посчитать размер неустойки за неоплату ЖКУ

22 марта 2020 17:30
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Новости Беларуси. Разыскивать приходится и собственников метров, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги годами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как посчитать размер неустойки за неоплату ЖКУ-1

Екатерина Праневич, юрист:
В практике широко распространены случаи несвоевременной оплаты либо и вовсе неоплаты как за пользование жилым или нежилым помещением, так и платы за жилищно-коммунальные услуги.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

В таком случае законодательством предусмотрена ответственность в размере 0,3 % от суммы неуплаты за каждый день просрочки.

# Коммунальное хозяйство # общество # Екатерина Праневич # Кристина Федорович # Фотофакт

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