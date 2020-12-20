«Четырёхкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это». История семьи из Светлогорска

Новости Беларуси. Ограничить личное общение в работе не получается даже в условиях пандемии. Специалисты расчетно-справочного центра своих клиентов вынуждены знать в лицо – по-другому взыскать долги просто не получится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «До трёх месяцев пытаемся работать предупредительными мерами». Что будет, если долго не платить коммуналку

Если на завтра будем организовывать выселение ваше, будете готовы?

Этой семье из четырехкомнатной квартиры в благоустроенном районе Светлогорска предстоит переехать в куда более скромные условия.

– Новое место жительства видели? Как впечатления?

– Ну, не знаю. Конечно, не сравнится с квартирой.

Сменить социальный рай на коммунальный ад – выбор почти осознанный. ЖКХ о неплательщиках: «Уговариваем даже тем, что помогаем потом собрать документы на списание пени» Несколько лет разговоров и уговоров ни к чему не привели: долг за коммуналку достиг почти 10 тысяч рублей.

Сергей Алисейко, ведущий юрисконсульт КЖУП «Светочь»:

В данном блоке еще четыре квартиры. Они будут жить в такой коммунальной квартире с общей кухней, общим санузлом и общим коридором.

– То есть четырехкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это?

– Практически да.