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«Четырёхкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это». История семьи из Светлогорска

20 декабря 2020 17:42
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Новости Беларуси. Ограничить личное общение в работе не получается даже в условиях пандемии. Специалисты расчетно-справочного центра своих клиентов вынуждены знать в лицо – по-другому взыскать долги просто не получится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«До трёх месяцев пытаемся работать предупредительными мерами». Что будет, если долго не платить коммуналку

«Четырёхкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это». История семьи из Светлогорска-1

Если на завтра будем организовывать выселение ваше, будете готовы?

«Четырёхкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это». История семьи из Светлогорска-4

Этой семье из четырехкомнатной квартиры в благоустроенном районе Светлогорска предстоит переехать в куда более скромные условия.

«Четырёхкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это». История семьи из Светлогорска-7

– Новое место жительства видели? Как впечатления?
– Ну, не знаю. Конечно, не сравнится с квартирой.

«Четырёхкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это». История семьи из Светлогорска-10

Сменить социальный рай на коммунальный ад – выбор почти осознанный.

ЖКХ о неплательщиках: «Уговариваем даже тем, что помогаем потом собрать документы на списание пени»

Несколько лет разговоров и уговоров ни к чему не привели: долг за коммуналку достиг почти 10 тысяч рублей.

«Четырёхкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это». История семьи из Светлогорска-13

Сергей Алисейко, ведущий юрисконсульт КЖУП «Светочь»:
В данном блоке еще четыре квартиры. Они будут жить в такой коммунальной квартире с общей кухней, общим санузлом и общим коридором.
– То есть четырехкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это?
– Практически да.

«Четырёхкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это». История семьи из Светлогорска-16

Из-за безответственности взрослых терпят и дети. В семье две маленькие девочки, однако на решение суда это не повлияло.

# Коммунальное хозяйство # общество # Сергей Алисейко # Александр Добриян # Фотофакт

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