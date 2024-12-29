Жизнь слишком коротка, чтобы отвлекаться на неудачников! Ведущие рассказали, как относятся к критике

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Вы постоянно в телевидении, постоянно в центре внимания. А как вы относитесь к критике?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Ольга Бурлакова и Александр Меженный.

Ольга Бурлакова, ведущая : Смотря от кого критика. У меня единственный критерий. Абсолютно прекрасно отношусь, главное – от кого услышать.

Александр Меженный, ведущий:

У меня есть одна критикесса, не будем показывать пальцами. Это человек, от которого я готов выслушивать, что и делаю. Даже если не готов. Но это действительно помогает. А эти диванные эксперты…

Александр Осенко:

В любом случае сейчас век интернета, пишут всякие гадости, буллинг устраивают и прочее. Оля, вы через это прошли?

Ольга Бурлакова:

Я прошла через это впервые в 2020 году. Слава богу, сейчас они поутихли. Может быть, к кому-то вернулось сознание и понимание.

Александр Осенко:

А я скажу так. Жизнь слишком коротка, чтобы отвлекаться на неудачников. Собака лает – караван идет. Ты, отвлекаясь на что-то, пытаясь доказать, что ты не так думал, не то хотел, вы не так поняли, ты просто тратишь свое же время, которое можно потратить на отдых как минимум. Его и так недостаточно. Тебе нужно развиваться, смотреть в сторону своих любимых людей. Тебе нужно потратить время и на себя, и на своих детей. Зачем тратить это время на тех людей, которые не оценят, и тех людей, которые не достойны?