Приготовили оливье прямо в ТЦ! Чем удивлял самый народный проект в Мозыре?

Сплоченность и взаимопомощь – то, что помогало белорусам во все исторические периоды. Благодаря этим качествам мы побеждали врага, обстоятельства и любые невзгоды. Ценить такую сплоченность нужно всегда. Что и делают белорусы. Мозырь принимает «Марафон единства». Рельеф города над Припятью многообразен, как и сама жизнь. В эти 2 дня участники общественно-культурного форума вспоминали о достижениях нашей страны, стали свидетелями грандиозного открытия и впечатляющего шоу в «Полесье-арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А еще «Марафон единства» – это еще и площадка для дискуссии. Честный разговор без галстуков затронул разные темы: мира и войны, и, как следствие, борьбы в информационном пространстве. В канун праздников обсудили и традиции, которые объединяют. На знаковой встрече изучали рецепт настоящего белоруса и он прост – любить свою Родину. А вот рецептов оливье огромное количество, каждый его делает на свой манер. Генеральному директору телеканала СТВ удалось добавить туда ингредиент, который ассоциируется с Новым годом, но, как правило, занимает отдельное место на праздничном столе. Смелый шаг. И дегустаторам блюдо пришлось по вкусу. Как прошел праздник в Мозыре – подробности от Алеси Ивановой.

Последние дни уходящего 2024-го года Мозырь встречает в особой атмосфере единства и волшебства. И пусть уличные пейзажи совсем не походят на зимние, самый народный проект страны привез в город над Припятью настоящую новогоднюю сказку. Здесь развернулись интерактивные площадки, поезд из фудтраков, и куда же без домика Деда Мороза со Снегурочкой.

Настроение хорошее, новогоднее, праздничное. Потому что много детей пришло сегодня на наш праздник и много радостных лиц. Второй день «Марафона единства» в Мозыре начался с доброй традиции. Подарок от проекта на долгие годы – мурал «Будущее Беларуси в твоих руках». За тем, как рождается монументальная картина, жители многоэтажки по улице Рыжкова наблюдали несколько недель. Яркое панно не только дополняет городской пейзаж, но и несет важный смысл – будущее страны в руках каждого из нас. И это послание мы возьмем с собой в следующий год. Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» появился в Мозыре

Этот день принес мозырянам не одно радостное открытие. 28 декабря здесь торжественно перерезали красную ленту пожалуй самого долгожданного объекта. Физкультурно-оздоровительный центр «Полесье-Арена» – подарок горожанам в канун Нового года. Аналогов нет в регионе.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Он будет местом притяжения для всего Мозыря. Есть команды с хорошими результатами и в мини-футболе, и в волейболе. Самое главное – большая профессиональная футбольная команда. Я думаю, здесь спорт будет развиваться и притягивать сюда все республиканские и международные турниры. История Беларуси, ее культура и достижения земляков – на площадке у нового ФОЦа молодежь проверяла знания о стране в городском квесте «Это все мое родное». Вопросы о промышленности, белорусской литературе, блюдах и даже зажигательные бульба танцы объединили сотни человек разных возрастов и профессий. «Марафон единства» шагает по стране. Акцию принимает Мозырь

На марафоне единства встречи – только знаковые. В Мозыре на ингредиенты 28 декабря разобрали рецепт настоящего белоруса. Генеральный директор «Столичного телевидения» Александр Осенко, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин и легендарный футболист Александр Глеб рассуждали на важные темы. В честном разговоре без галстуков говорили о мире и войне, и, как следствие, борьбе в информационном пространстве. Уже традиционно, формат «Знаковых встреч» позволяет спикерам пообщаться с максимально широкой аудиторией и ответить на вопросы, которые волнуют белорусов.

Стойкость и терпение, безмерное трудолюбие и любовь к Родине – вот те черты, которыми славится белорусский народ. История становления независимости страны нашла отражение в экспозиции БЕЛТА «Беларусь. Взлет». На 40 плакатах – уникальные фото из архивов. Авторы дополняют экспозицию в каждом городе. Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Мы назвали эту выставку «Беларусь. Взлет», именно потому, что мы считаем, что за 30 лет наша страна прошла сложный, крутой, потрясающий и результативный путь. Все это надо сохранить и приумножить.

А здесь более 20 редких изданий из собрания Дворца Независимости, Президентской и Национальной библиотек Беларуси. Культура, история, искусство, экономика, наука, спорт и туризм. Экспозиция «Книги в дар Президенту» сделала остановку в Мозырском педуниверситете. Библиографическую ценность и уникальность многим изданиям придают оставленные в них автографы, дарственные надписи и оригинальные переплеты.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Через книгу мы видим эпоху. Через книгу мы видим личность Президента. Через книгу мы видим его отношения с лидерами других государств, с общественными деятелями, журналистами, уважение к нашему Президенту – это находит отклик аудитории. Выставка «Книга» выполняет свою не функцию, а миссию.