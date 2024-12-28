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Президент помиловал 20 лиц, осуждённых за преступления экстремистской направленности

28 декабря 2024 18:21
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Сегодня стало известно, что Президент Беларуси подписал очередной указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке 20 фамилий. Из помилованных 11 – женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, а у одной из женщин их четверо. Это решение – очередной жест гуманизма со стороны государства в отношении тех, кто оступился, но получил шанс вернуться к нормальной жизни.

Президент помиловал 20 лиц, осуждённых за преступления экстремистской направленности-2

И пока на Западе продолжают работать фонды, которые якобы занимаются освобождением осужденных, получают гранты и создают лишь видимость своей деятельности, в Беларуси проходит реальная работа в отношении вышеупомянутых лиц.

Президент подписал указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности.

За последнее время в Беларуси работа в этом направлении приобрела системный характер. За этот год Президент не первый раз подписывает указ о помиловании осужденных за экстремизм. Все они ходатайствовали о помиловании и раскаялись в содеянном.

Президент помиловал 20 лиц, осуждённых за преступления экстремистской направленности-4

Юрий Воскресенский, политолог:
Некоторые скажут, не проявляет ли государство слабину, давая очередной шанс оступившимся, задурманенным гражданам. Конечно, нет. Все, и граждане Беларуси, и наши злопыхатели, прекрасно знают, что сейчас власть как никогда крепка, решительна, а наши правоохранительные органы стоят в режиме 24/7 на защите нашей независимости и суверенитета.

Все, кто вышел на свободу, остаются под пристальным вниманием правоохранителей. Министерству внутренних дел поручено контролировать их поведение.

# Александр Лукашенко # Юрий Воскресенкий

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