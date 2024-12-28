Президент помиловал 20 лиц, осуждённых за преступления экстремистской направленности

В списке 20 фамилий. Из помилованных 11 – женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, а у одной из женщин их четверо. Это решение – очередной жест гуманизма со стороны государства в отношении тех, кто оступился, но получил шанс вернуться к нормальной жизни.

Сегодня стало известно, что Президент Беларуси подписал очередной указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пока на Западе продолжают работать фонды, которые якобы занимаются освобождением осужденных, получают гранты и создают лишь видимость своей деятельности, в Беларуси проходит реальная работа в отношении вышеупомянутых лиц.

Президент подписал указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности.

За последнее время в Беларуси работа в этом направлении приобрела системный характер. За этот год Президент не первый раз подписывает указ о помиловании осужденных за экстремизм. Все они ходатайствовали о помиловании и раскаялись в содеянном.