«Живые выступления – это всегда особая энергетика». Ян Осин об участии в «Славянском базаре»

Ян Осин, певец, композитор, заслуженный артист России:

Мне было очень приятно в этом году поучаствовать, потому что впервые я там был ровно 23 года назад. Даже когда проходил аккредитацию, мне выдали васильковый паспорт – паспорт «Славянского базара». Те, кто более 14 лет сотрудничают или имеют отношение к «Славянскому базару», имеют право такое получить. Я один из обладателей. Поэтому данная традиция мне очень нравится. И то, что такой культурный форум славянских народов проходит так много лет – это об очень многом говорит.

Я участвовал в концерте-памяти Игоря Михайловича Лучинка – замечательного белорусского, советского композитора, народного артиста СССР. И мне было приятно, что его семья высоко оценила мое исполнение, потому что я, к своему стыду, «Майский вальс», конечно, знаю давно и пою его, а вот петь «Если бы камни могли говорить» о подвиге героев Брестской крепости (на стихи Роберта Рождественского) – я этого не то, что не пел, а даже не знал, хотя вырос на патриотической музыке и был знаком с Игорем Лучинком, а вот пришлось поучить, потому что очень серьезный текст, очень серьезная музыка. Но выступать с любимым оркестром имени Михаила Финберга, с которым я тоже был лично знаком после того «Славянского базара», было приятно, потому что живые выступления – это всегда особая энергетика и реакция зрителя.

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