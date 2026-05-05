Вильнюс подписал с Вашингтоном контракт на поставку батареи ракетных комплексов

Сделка обойдется бюджету почти в 300 миллионов долларов, первые установки поступят уже в 2026 году. В военном ведомстве подчеркивают, что это важный вклад в безопасность восточного фланга НАТО. Литовские военные пройдут обучение у американских инструкторов. Договоренность о закупке была достигнута еще в 2022 году – тогда первый контракт обошелся Вильнюсу в 495 миллионов долларов.