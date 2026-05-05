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Вильнюс подписал с Вашингтоном контракт на поставку батареи ракетных комплексов

05 мая 2026 06:48
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Литва вооружается. Вильнюс подписал с Вашингтоном контракт на поставку батареи ракетных комплексов Хаймарс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс подписал с Вашингтоном контракт на поставку батареи ракетных комплексов-2

Сделка обойдется бюджету почти в 300 миллионов долларов, первые установки поступят уже в 2026 году. В военном ведомстве подчеркивают, что это важный вклад в безопасность восточного фланга НАТО. Литовские военные пройдут обучение у американских инструкторов. Договоренность о закупке была достигнута еще в 2022 году – тогда первый контракт обошелся Вильнюсу в 495 миллионов долларов.

# Новости Литвы # Новости США

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