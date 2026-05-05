Жители Эстонии готовятся к серьезному подорожанию продуктов питания – об этом заявили в Союзе фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – резкий рост цен на топливо, газ и удобрения после блокады Ормузского пролива. Из-за высоких расходов и низкой рентабельности эстонские сельхозпроизводители вынуждены сокращать площади посевов, а некоторые и вовсе отказываются от полевых работ. Ситуация может усугубиться осенью: если цены на газ не снизятся, возникнут серьезные проблемы с хранением урожая на складах.