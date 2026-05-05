МВД: двух белорусов задержали за незаконное перемещение через границу ЕАЭС более 30 кг пороха

Опасный груз задержан. Оперативники 6-го управления ГУБОПиК по Брестской области пресекли крупный канал незаконного перемещения взрывчатых веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под подозрение попали двое – брестчанин и житель Малоритского района.
Александр Лаврукович, начальник 6-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси:
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму при содействии Брестской таможни установлены 35-летний брестчанин и 37-летний житель Малоритского района, причастные к незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ и их обороту на территории Республики Беларусь.
Установлено: фигуранты под оперативным контролем сотрудников управления на большегрузном автомобиле перевезли взрывчатые вещества из Польши в Беларусь, после чего хранили их на складе одной из организаций города. В последующем, при попытке вывоза взрывчатых веществ на территорию Российской Федерации, при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Шторм» внутренних войск МВД, с привлечением ГАИ УВД Брестского исполкома, на трассе М1 в грузовом автомобиле, принадлежащем одной из организаций Бреста, обнаружено изъято 32 килограмма взрывчатого вещества, которое, согласно заключению эксперта, является порохом.
Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантам грозят до 10 лет лишения свободы. Сейчас устанавливают получателей взрывчатых веществ в соседней стране, их мотивы и цели. МВД напоминает: граждане, добровольно сообщившие о фактах экстремистской деятельности или сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.