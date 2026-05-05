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МВД: двух белорусов задержали за незаконное перемещение через границу ЕАЭС более 30 кг пороха

05 мая 2026 07:10
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Опасный груз задержан. Оперативники 6-го управления ГУБОПиК по Брестской области пресекли крупный канал незаконного перемещения взрывчатых веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под подозрение попали двое – брестчанин и житель Малоритского района.

МВД: двух белорусов задержали за незаконное перемещение через границу ЕАЭС более 30 кг пороха-2

Александр Лаврукович, начальник 6-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси:
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму при содействии Брестской таможни установлены 35-летний брестчанин и 37-летний житель Малоритского района, причастные к незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ и их обороту на территории Республики Беларусь. 

Установлено: фигуранты под оперативным контролем сотрудников управления на большегрузном автомобиле перевезли взрывчатые вещества из Польши в Беларусь, после чего хранили их на складе одной из организаций города. В последующем, при попытке вывоза взрывчатых веществ на территорию Российской Федерации, при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Шторм» внутренних войск МВД, с привлечением ГАИ УВД Брестского исполкома, на трассе М1 в грузовом автомобиле, принадлежащем одной из организаций Бреста, обнаружено изъято 32 килограмма взрывчатого вещества, которое, согласно заключению эксперта, является порохом.

МВД: двух белорусов задержали за незаконное перемещение через границу ЕАЭС более 30 кг пороха-4

Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантам грозят до 10 лет лишения свободы. Сейчас устанавливают получателей взрывчатых веществ в соседней стране, их мотивы и цели. МВД напоминает: граждане, добровольно сообщившие о фактах экстремистской деятельности или сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

# МВД Беларуси

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