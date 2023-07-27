«Мужчины тоже пользуются Photoshop». Почему бывает сложно в реальной жизни узнать кавалера с сайта знакомств?

Свою судьбу можно встретить в любом возрасте. Раньше знакомились на выставках, а теперь, в век социальных сетей и современных технологий, все перешли в интернет и столкнулись с большой проблемой – страх личного общения. О том, как его побороть и можно ли встретить свою любовь по ту сторону экрана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Скажите, сайты, которые, собственно, мэтчат совпадающие пары, как-то сразу вошли в ваш ежедневный ритуал или вначале вы использовали какие-то другие ресурсы для знакомства, а потом начали играться в интернете?
Алена Русакова, за 2 года сходила на 350 свиданий:
Нет, я все время сидела на одном и том же сайте. Просто менялась у меня моя геопозиция, потому что я путешествовала, ездила в разные страны. Это были ближайшие и дальние страны, и уже там менялись только люди.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, бывает такое, что картинка на сайте знакомств не соответствует тому, что вы видите в действительности? Я даже сейчас не про внешность, а вообще насколько мужчины преувеличивают свои достоинства. Может быть, были какие-то комичные ситуации, с чем вы столкнулись в реальности?
Алена Русакова:
На самом деле, хороший вопрос, потому что чаще такое задают мужчинам, и чаще женщины оказываются другими на фотографиях. Мужчины тоже пользуются Photoshop, как-то себя по-другому показывают с разных ракурсов. То есть они могут быть на фотографиях более спортивные, более, можно сказать, обеспеченные. То есть это сразу видно в жизни, таких очень много.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Хитрецы, то есть они не просто маски используют, потому что макияж – как-то не комильфо для мужчины.
Наталья Надольская:
Было такое, что вы не узнали человека? Вы шли на свидание и не узнали его?
Алена Русакова:
Да, было. У меня еще зрение -2, поэтому такое очень часто бывало.
Наталья Надольская:
Расскажите, нам интересно.
Алена Русакова:
Бывало такое – одна точная ситуация, – что я просто села не за тот столик. Потому что другой мужчина был более похож на него, чем он сам.
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