«Мужчины тоже пользуются Photoshop». Почему бывает сложно в реальной жизни узнать кавалера с сайта знакомств?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу: Скажите, сайты, которые, собственно, мэтчат совпадающие пары, как-то сразу вошли в ваш ежедневный ритуал или вначале вы использовали какие-то другие ресурсы для знакомства, а потом начали играться в интернете?

Свою судьбу можно встретить в любом возрасте. Раньше знакомились на выставках, а теперь, в век социальных сетей и современных технологий, все перешли в интернет и столкнулись с большой проблемой – страх личного общения. О том, как его побороть и можно ли встретить свою любовь по ту сторону экрана, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алена Русакова, за 2 года сходила на 350 свиданий:

Нет, я все время сидела на одном и том же сайте. Просто менялась у меня моя геопозиция, потому что я путешествовала, ездила в разные страны. Это были ближайшие и дальние страны, и уже там менялись только люди.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, бывает такое, что картинка на сайте знакомств не соответствует тому, что вы видите в действительности? Я даже сейчас не про внешность, а вообще насколько мужчины преувеличивают свои достоинства. Может быть, были какие-то комичные ситуации, с чем вы столкнулись в реальности?

Алена Русакова:

На самом деле, хороший вопрос, потому что чаще такое задают мужчинам, и чаще женщины оказываются другими на фотографиях. Мужчины тоже пользуются Photoshop, как-то себя по-другому показывают с разных ракурсов. То есть они могут быть на фотографиях более спортивные, более, можно сказать, обеспеченные. То есть это сразу видно в жизни, таких очень много.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Хитрецы, то есть они не просто маски используют, потому что макияж – как-то не комильфо для мужчины.