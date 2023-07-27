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Боятся ли современные парни идти в армию? Рассказал блогер Дим Димыч

27 июля 2023 18:41
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим хайп, родину и культуру победы. В гостях блогер Дим Димыч и певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин.

Боятся ли современные парни идти в армию? Рассказал блогер Дим Димыч -1

Григорий Азаренок, СТВ:
В ролике вы радуетесь, что сдали ЕГЭ, потом бац, такое вот внезапное удивление, когда оказывается молодой человек в казарме, тут явно выраженный страх. Вы как, вы боитесь армии?

Дим Димыч, блогер:
Нет, ни в коем случае. Это просто вырвано из контекста, то есть в этом видео я просто показал то, что если ты плохо учился и не сдал ЕГЭ, то ты и будешь бояться этих моментов, а я этих моментов не боюсь. Я вот проходил весенний призыв, то есть я был спокойно готов отдать долг родине. Для меня вообще никаких не было проблем, я с детства занимаюсь спортом. Но вот по медкомиссии, к сожалению, так получилось, что я оказался негоден. В этом видео нет каких-то моментов, которые могли бы кого-то оскорбить и так далее.

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# Молодежь Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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