Будущее медицинской миссии кубинских врачей в Гамбии может оказаться под вопросом

В Гамбии доступ к качественной медпомощи остается одной из главных проблем. Опросы показывают: здравоохранение – среди приоритетов, реализации которых граждане требуют от правительства. Особенно остро нехватка кадров и инфраструктуры ощущается за пределами городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно там десятилетиями работали кубинские врачи, закрывая критические пробелы в системе и поддерживая подготовку молодых специалистов. Но рост давления со стороны США на правительство и зарубежные медицинские миссии Кубы вызывает вопросы о будущем этого сотрудничества.

Хуан Окендо Монтес, руководитель кубинской медицинской бригады: Наши врачи работают во всех регионах – от Бундунга до Бассе, включая главный госпиталь Эдварда Фрэнсиса Смолла. Мы участвуем в подготовке студентов медицинского университета, который был основан в 1999 году Фиделем Кастро.

Муса Ндоуэ, студент стоматологического факультета:

Они очень помогают нам. И если их уберут или они перестанут приезжать, это серьезно ударит по нашей системе здравоохранения и образованию. Они ведут нас от биомедицинских дисциплин до клинической практики.

Для многих пациентов кубинские специалисты – не просто иностранные медики, а ключевая часть ежедневной работы больниц. Но политическое давление извне ставит под вопрос устойчивость многолетнего партнерства. Местные власти подчеркивают: страна постепенно наращивает собственные кадры, однако до полной самостоятельности еще далеко. Любой сбой в этой системе может иметь серьезные последствия для регионов, которые сильнее всего зависят от зарубежной поддержки.