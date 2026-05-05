В Румынии стартовали работы по укладке трубопроводов для крупного газового проекта в Черном море. Запасы месторождения оцениваются примерно в 100 миллиардов кубометров, что делает его одним из наиболее значимых для энергетической безопасности Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С началом добычи в 2027 году страна сможет удвоить собственное производство газа и выйти на уровень чистого экспортера. Поставки планируются в Германию и Молдову, интерес к будущим объемам проявляют и другие государства региона. В акватории уже работают два специализированных судна, которым предстоит уложить 160 километров трубопровода от глубоководных скважин до берега.

На суше параллельно идет строительство газоизмерительной станции. По оценкам специалистов, морская часть работ займет около двух месяцев, а наземная инфраструктура будет готова к лету. В этом году в Черном море задействуют около 50 судов, включая крупные трубоукладчики. Проекту остается пробурить шесть глубоководных скважин. Элементы будущей производственной платформы изготавливают за рубежом – их доставят в регион позже в этом году.