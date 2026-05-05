Реликвии Победы: жительница Крупского района показала награды деда-фронтовика

Практически каждый может вспомнить родственников, прошедших через ужасы войны, – их истории бережно передаются из поколения в поколение, чтобы память о мужестве и стойкости не угасла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Плиско из Крупского района хранит реликвии, оставшиеся от ее деда – Ивана Жуковца. Среди них – фотографии с теплыми пожеланиями от товарищей, награды и часы: за этими простыми вещами скрывается целая жизнь. Иван Ефимович был призван в 1939 году, войну встретил в Прибалтике, прошел с сухопутными войсками до Берлина и был тяжело ранен. За заслуги он был награжден Орденом Отечественной войны второй степени.

Валентина Плиско, жительницы Крупского района:

Все мы его очень хорошо помним, но получилось так, что он умер 4 мая 1988 года. Мы память о нем бережно храним. О войне дедушка нам не любил рассказывать. Когда мы его спрашивали, он говорил, что детки мои лучше про это не знать, не помнить. Наград у него было очень много.

Семья не просто хранит память – она передает ее дальше. Валентина ежегодно участвует в шествии «Беларусь помнит» вместе с внуками: они несут портрет деда и снимки других родственников-фронтовиков, посещают мемориалы и знаковые места.