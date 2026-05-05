«Врач – к пациенту». В Минске стартовал проект для маломобильных людей

В Минске стартовал проект «Врач – к пациенту», цель которого сделать медицинскую помощь доступнее для людей, не способных самостоятельно прийти в поликлинику. Первым пунктом назначения выездной бригады стал социальный пансионат «Малиновке», где проживают более 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь подопечные могут пройти полное обследование прямо на месте. Диспансеризация организована по принципу «единого дня»: одновременно ведут прием кардиолог, эндокринолог, офтальмолог и невролог. С помощью портативного оборудования пациентам проводят УЗИ щитовидной железы и органов брюшной полости, делают кардиограмму и забор анализов. В перспективе планируется привлечь передвижные маммографы.

Елена Панченко, директор Минского городского социального пансионата «Малиновка»:

Большое подспорье нашему пансионату, постольку, поскольку мы имеем возможность правильно проводить лечение, выполнять рекомендации врачей и грамотно, скажем так, сохранять здоровье наших проживающих. Потому что любая доставка нашего проживающего в учреждение здравоохранения, это дополнительные расходы, это дополнительное время.

Такой формат медосмотра минимизирует стресс для пациентов. В дальнейшем инициативу намерены масштабировать на все столичные интернаты.