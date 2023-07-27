«Кого вы сюда привезли?» 28-летняя белоруска сломала стереотипы и стала успешным руководителем предприятия

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регина Скубенич, директор ИЧУП «Любанская фабрика одежды»:

К неудачам я отношусь нормально. Вообще, если у меня что-то случается, у меня что-то не получается, я где-то что-то переживаю, это буквально 2-3 дня. Потом я думаю, ну, значит, то, что тебе дано по жизни, то оно и будет. Не все всегда гладко. Бывает, дети болеют, бывает, на предприятии что-то случается, не всегда так ровно все. Любая ступень – полоса черная, полоса белая, и все относительно. Я всегда говорю так: что было вчера, оно уже прошло. Что будет завтра, это неизвестно. Надо жить сегодня. Вот сложилась ситуация, надо ее решать сегодня на данный момент.

Говорят, что малая Родина – это то место, которое нельзя забывать. Я вот родом из Островца, это Гродненская область, но для меня Любонщина стала вторым домом. Я из простой семьи. У меня мама домохозяйка, папа строитель. Но я всегда знала, что я буду руководителем. В профессию я попала случайно. Я приехала на Любонщину в 2008 году, искала работу. Тогда была должность главного экономиста. Я пришла на предприятие в должности главного экономиста. Предприятие практически не работало, было в полной разрухе. Через полгода меня назначили руководителем шейной фабрики. Когда меня уже назначали, я была очень юная, мне было всего лишь 28 лет, и никто не верил, что я здесь проработаю больше, чем полгода. Было сказано: кого вы сюда привезли на назначение, что она там будет делать? И я говорю: я буду работать. Работаю уже 15-й год.

Мы шили для военной сферы, для иностранцев. То есть была работа разная. То, что было, находили, то мы и работали. С приходом к нам инвестора мы начали шить женскую одежду. Она стильная, рассчитана на женщин от 25 до 45 лет в основном. Вначале у нас было сотрудников около 30. Сегодня у нас 120 человек. Кто-то разрабатывает модели, у нас есть конструкторское бюро, есть свои стилисты, портные есть, дизайнеры. Они разрабатывают коллекции, а мы отшиваем модели. В основном платья, брюки, блузки. Шьем коллекциями. На данный момент мы отшиваем осень, скоро уже закончим. И тогда начнем зимнюю коллекцию отшивать. В день мы выпускаем где-то 1 200-1 500 изделий. Каждая женщина хочет быть модной, красивой, быть в тренде, поэтому мы всегда создаем новые коллекции, все время развиваемся, смотрим, что модно на рынке и стараемся не отставать от мировых трендов. Наши магазины созданы для того, чтобы человек мог прийти и полностью одеться. У нас висит верхняя одежда, платья, блузки. Зашел в магазин, оделся и вышел.

За все наши годы мы практически ни одного заказа не сорвали. Все выполняем всегда вовремя, в сроки. Уже давно отказались от кредитов. Живем за счет собственных средств. Если мы заработали какую-то прибыль, значит мы ее вложили. В первую очередь мы вкладываем в оборудование, в ремонты. Создаем условия для людей. У нас в цехах стоят кондиционеры везде. Созданы хорошие условия. Вытяжки общеобменные стоят. Сейчас оборудуем комнату приема пищи, новую сделали, ремонт на данный момент. Мы занимаемся обучением у себя на предприятии, берем желающих, кто хочет, кто может. Мы обучаем у себя на предприятии, поддерживаем. И если человек желает остаться у нас на работе, он остается. В основном у нас процентов 80 швей – это те, которых мы обучили сами.

Постоянно нахожусь в цеху, постоянно. Прихожу на работу, с утра иду в цех, потом раз десять могу сходить на предприятие, хотя можно позвонить, все равно я иду, смотрю, что на запусках, что на конце, что на упаковке, полностью контролирую весь процесс. Самое сложное в работе – это, конечно, общение с людьми. Это атмосфера. Это самое главное. Если есть атмосфера, есть понимание между людьми, тогда работать очень приятно. Руководитель должен быть в первую очередь человеком уравновешенным, добрым, но и справедливым. Что такое справедливость для меня? Это когда ты к людям относишься одинаково.

Вероника Метельская, специалист по кадрам ИЧУП «Любанская фабрика одежды»:

Есть такая пословица: руководителем быть не рукой махать, а пример показывать. Вот наш руководитель таким и является примером. Она у нас очень отзывчивая, положительная, добрая. Всех сотрудников понимает с полуслова.