В Гродно проходит подготовка к Республиканскому фестивалю национальных культур

Беларусь – государство, где представители разных народов и религий живут в мире и согласии. Яркий пример – еврейская община: сегодня в стране проживают около 13,5 тысяч евреев, а в 20 городах действуют почти полсотни общин. Сейчас они готовятся представить свои традиции на Республиканском фестивале национальных культур в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот фестиваль – еще одно подтверждение того, что в Беларуси гармонично сосуществуют более 150 национальностей и 25 религиозных конфессий, сохраняя взаимное уважение и обогащая общую культурную палитру. Гости праздника смогут познакомиться с музыкой и литературными традициями, а также попробовать блюда национальной кухни.

Елена Кулевнич, заместитель председателя ОО «Союз еврейских общественных объединений и общин»: Еврейское подворье, как всегда, будет радовать вас с 12:00 до 18:00. 72 участников прошли в этом году, конкурс на отбор. И конечно же, еврейская община готовится к этому знаковому праздничному мероприятию.

Сергей Герасименя, заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей:

Государство помогает развивать еврейскую культуру. И самым ярким на последнее время моментом является то, что активно создается духовный центр иудаизма в Беларуси. Это синагога в городе Бобруйске. При содействии местных властей, при содействии религиозной общины еврейской города Бобруйска и лично раввина Шауля, создана богатая экспозиция, посвященная истории иудаизма.

Евреи обосновались на белорусских землях еще в XIV веке, спасаясь от погромов в Западной Европе, и нашли здесь не просто убежище, а настоящий дом, где уважают их культуру и веру.