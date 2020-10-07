Жителя Верхнедвинска задержали в Витебске. Он оскорблял правоохранителей в Telegram

Новости Беларуси. Витебские правоохранители проводят проверку по нескольким фактам оскорблений, звучащих в Telegram-чатах в адрес сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, уже задержан житель Верхнедвинска, который разместил в сети необоснованные обвинения в отношении одного из участковых инспекторов милиции.