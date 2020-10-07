Прямой эфир

Жителя Верхнедвинска задержали в Витебске. Он оскорблял правоохранителей в Telegram

07 октября 2020 15:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Витебские правоохранители проводят проверку по нескольким фактам оскорблений, звучащих в Telegram-чатах в адрес сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уже задержан житель Верхнедвинска, который разместил в сети необоснованные обвинения в отношении одного из участковых инспекторов милиции.  

Жителя Верхнедвинска задержали в Витебске. Он оскорблял правоохранителей в Telegram-1

Дмитрий Ловенецкий, начальник управления по Витебской области ГУСБ МВД:
Свой поступок внятно он объяснить не смог, указав только то, что таким образом хотел привлечь внимание к сотруднику жителей Верхнедвинска. Ответственность за данное преступление предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет.  

Жителя Верхнедвинска задержали в Витебске. Он оскорблял правоохранителей в Telegram-4

Также управлением проводится проверка по фактам серии преступлений и необоснованных обвинений в насилии в отношении женщин начальником Глубокского РУВД, размещенных в местном групповом чате сервиса Telegram. Ряд авторов таких публикаций уже установлен. Их действия квалифицированы следственными органами по статье 369 УК, как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Ответственность за данное преступление также предусматривает ограничение свободы до трех лет.  

Читайте также:

Мужчина на допросе: «Рассылал сообщения сотрудникам милиции с угрозами и оскорблениями»

Сотрудника милиции анонимно оскорбил житель Бобруйска. Его нашли за несколько дней

Призывы к сопротивлению милиции и блокировке дорог. В Минске установили участников радикальных Telegram-каналов

# Интернет # общество # Дмитрий Ловенецкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мои ученики знакомы с писателями и поэтами лично». Учитель из Минска поделилась секретом интересных уроков
07 октября 2020 15:17

«Мои ученики знакомы с писателями и поэтами лично». Учитель из Минска поделилась секретом интересных уроков

Паспорта готовности получили все объекты. В Минской области завершилась подготовка к отопительному сезону
07 октября 2020 15:12

Паспорта готовности получили все объекты. В Минской области завершилась подготовка к отопительному сезону

Выставки-ярмарки и мастер-классы для детей. В Минске проходит православный фестиваль «Покровская радость»
07 октября 2020 14:38

Выставки-ярмарки и мастер-классы для детей. В Минске проходит православный фестиваль «Покровская радость»