Жителя Верхнедвинска задержали в Витебске. Он оскорблял правоохранителей в Telegram

Новости Беларуси. Витебские правоохранители проводят проверку по нескольким фактам оскорблений, звучащих в Telegram-чатах в адрес сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, уже задержан житель Верхнедвинска, который разместил в сети необоснованные обвинения в отношении одного из участковых инспекторов милиции.
Дмитрий Ловенецкий, начальник управления по Витебской области ГУСБ МВД:
Свой поступок внятно он объяснить не смог, указав только то, что таким образом хотел привлечь внимание к сотруднику жителей Верхнедвинска. Ответственность за данное преступление предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет.
Также управлением проводится проверка по фактам серии преступлений и необоснованных обвинений в насилии в отношении женщин начальником Глубокского РУВД, размещенных в местном групповом чате сервиса Telegram. Ряд авторов таких публикаций уже установлен. Их действия квалифицированы следственными органами по статье 369 УК, как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Ответственность за данное преступление также предусматривает ограничение свободы до трех лет.
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