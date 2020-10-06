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Призывы к сопротивлению милиции и блокировке дорог. В Минске установили участников радикальных Telegram-каналов

06 октября 2020 12:09
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Новости Беларуси. В Минске установлены участники радикальных Telegram-каналов, которые призывали к сопротивлению милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домовые чаты стали буквально рассадником негатива в различных мессенджерах, которые объединили так называемых «мирных протестующих».

Призывы к сопротивлению милиции и блокировке дорог. В Минске установили участников радикальных Telegram-каналов-1

Однако темы, обсуждаемые там, весьма далеки от мирной повестки. В частности, стратегия поведения на протестах, в том числе как избежать задержаний и ответственности, призывы к насилию в отношении представителей власти. Буквально на днях один из таких чатов раскрыли оперативники.

Призывы к сопротивлению милиции и блокировке дорог. В Минске установили участников радикальных Telegram-каналов-4

Александр Гильдюк, заместитель начальника УУР ГУВД Мингорисполкома:
Установлены лица, которые в указанных чатах призывали оказывать сопротивление сотрудникам милиции, применять в отношении их физическую силу, блокировать транспортные средства сотрудников милиции. Также указанные граждане призывают применять насилие в отношении членов семей работников милиции, повреждать их транспортные средства. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий такие лица были установлены.

Призывы к сопротивлению милиции и блокировке дорог. В Минске установили участников радикальных Telegram-каналов-7

Один из задержанных, 32-летний минчанин, являлся активным участником не только виртуального общения в группе, но и уличных протестов. Мужчина занимался поиском автомобилей, принадлежащих милиционерам, переписывал их номера и отправлял эти сведения соратникам. Также он перехватывал радиопереговоры сотрудников правопорядка и публиковал их в чате. По месту жительства обнаружено и изъято пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.  

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# Интернет # происшествия # Александр Гильдюк # Фотофакт

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