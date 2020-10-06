Призывы к сопротивлению милиции и блокировке дорог. В Минске установили участников радикальных Telegram-каналов

Новости Беларуси. В Минске установлены участники радикальных Telegram-каналов, которые призывали к сопротивлению милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Домовые чаты стали буквально рассадником негатива в различных мессенджерах, которые объединили так называемых «мирных протестующих».

Однако темы, обсуждаемые там, весьма далеки от мирной повестки. В частности, стратегия поведения на протестах, в том числе как избежать задержаний и ответственности, призывы к насилию в отношении представителей власти. Буквально на днях один из таких чатов раскрыли оперативники.