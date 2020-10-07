«Мои ученики знакомы с писателями и поэтами лично». Учитель из Минска поделилась секретом интересных уроков

Новости Беларуси. Учитель русского языка и литературы Валентина Дробышевская рассказала в студии программы «Большой город» на СТВ о том, как проводит интернациональные уроки и зачем создала литературную студию «Образ».

Екатерина Забенько, ведущая:

Отличным подспорьем является и то, что вы сами пишете стихи, являетесь членом Союза писателей Беларуси, автором поэтических сборников. Благодаря вам на базе вашей же школы создана литературная студия «Образ». Как вы считаете, это ваше качество, этот ваш талант стимулирует ваших учеников на то, чтобы тоже писать, пробовать себя со школьной скамьи в пробуждении в себе поэтического таланта? Видите ли вы это и помогаете ли им развивать это в себе?

Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебной работе средней школы № 168:

Безусловно, то, что я пишу стихи, наверное, помогает ребятам прийти ко мне, потому что учитель-филолог – всегда открытая душа. Всегда ученики идут именно к филологу со своими первыми пробами пера. Это очень важно, потому каждый имеет право на ошибку. То, что ребенок в форме стихотворений, поэтических строк выражает свою душу, свое мировосприятие, свои жизненные цели, установки – это очень важно. У нас столько прекрасных русскоязычных белорусских авторов, но, к сожалению, так мало часов школьной программы отведено на их изучение, что даже многие педагоги не знают творчества современников. А мои ученики не только знают творчество выдающихся наших писателей и поэтов, они знакомы с ними лично. Мы проводим теплые встречи, ребята задают им вопросы, у нас заседания проходят в разных формах, но каждый раз они оставляют неизгладимое впечатление, след в душах ребят. По роману Натальи Николаевны Костюченко «Время жатвы и время покаяния» у нас было мероприятие «Путешествие маленького принца», мы путешествовали по страницам романа. Ребята, которые далеки от литературы, которые больше увлекаются спортом, в конце мероприятия были со слезами на глазах, потому что слово литературное и слово поэтическое должно достучаться до сердец, это самое главное. «Самым интересным для меня были уроки в незнакомом классе». Учитель литературы рассказала об участии в конкурсе для педагогов

Екатерина Забенько:

Еще есть у вас такие интернациональные уроки. Наверное, одной из ваших фишек профессиональных является и то, что вы часто приглашаете на уроки людей, которые также могут быть интересны вашим ученикам. Расскажите об этом опыте. Валентина Дробышевская:

Интернациональные уроки я помню еще со своего детства, я помню, какое воздействие они на меня произвели как на ученицу. В 2019 году прошел интернациональный урок «Людей не интересных в мире нет» по стихотворению Евгения Александровича Евтушенко. В нем принимали участие семь стран мира, также у нас на уроке были Ирина Вениаминовна Норбекова, Михаил Павлович Позняков, Наталья Николаевна Костюченко. Дети разных стран мира провели исследование, кого можно назвать интересным человеком и что самое главное в жизни человека. Мы вместе пришли к выводу, что самое главное – это человечность, доброта. Кто на нем присутствовал, не только ребята из нашей школы, а и из других стран, они очень с большой теплотой вспоминают о том, какой у нас классный получился урок. Я думаю, что каждый из моих учеников, из учеников, которые присутствовали из других стран, сделал свой вывод, и он в своей жизни всегда будет поступать по-человечески.