Паспорта готовности получили все объекты. В Минской области завершилась подготовка к отопительному сезону
Новости Беларуси. Подготовка к отопительному сезону в Минской области завершена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Паспорта готовности получили все объекты. Отремонтировано более 800 котельных. Переложили 70 километров тепловых сетей.
Насколько готова к зиме система ЖКХ в Дзержинском районе – материал Анастасии Кончиц.
ЖКХ Дзержинска обслуживает более 300 домов. К отопительному сезону их готовили постепенно. Осматривали оборудование, при необходимости ремонтировали его.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Каждая организация традиционно готовилась к зиме. Оперативно сработали учреждения образования, культуры и медицины. Все котельные получили паспорта готовности. Все вопросы закрыли и по жилому фонду.
Кстати, его обслуживают 35 котелен. Некоторые из них в этом сезоне перешли на местные виды топлива. Большая часть города обеспечена центральным отоплением. Его мощность – 70 Мегаватт. В отопительный сезон здесь работает большой газовый котел, обслуживают 20 человек. Кроме того, перед новым сезоном в котельной тщательно проверили оборудование.
Подробнее – в видеоматериале.