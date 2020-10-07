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Паспорта готовности получили все объекты. В Минской области завершилась подготовка к отопительному сезону

07 октября 2020 15:12
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Новости Беларуси. Подготовка к отопительному сезону в Минской области завершена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Паспорта готовности получили все объекты. Отремонтировано более 800 котельных. Переложили 70 километров тепловых сетей.  

Насколько готова к зиме система ЖКХ в Дзержинском районе – материал Анастасии Кончиц.

Паспорта готовности получили все объекты. В Минской области завершилась подготовка к отопительному сезону-1

ЖКХ Дзержинска обслуживает более 300 домов. К отопительному сезону их готовили постепенно. Осматривали оборудование, при необходимости ремонтировали его.  

Паспорта готовности получили все объекты. В Минской области завершилась подготовка к отопительному сезону-4

Анастасия Кончиц, корреспондент:   
Каждая организация традиционно готовилась к зиме. Оперативно сработали учреждения образования, культуры и медицины. Все котельные получили паспорта готовности. Все вопросы закрыли и по жилому фонду.  

Паспорта готовности получили все объекты. В Минской области завершилась подготовка к отопительному сезону-7

Кстати, его обслуживают 35 котелен. Некоторые из них в этом сезоне перешли на местные виды топлива. Большая часть города обеспечена центральным отоплением. Его мощность – 70 Мегаватт. В отопительный сезон здесь работает большой газовый котел, обслуживают 20 человек. Кроме того, перед новым сезоном в котельной тщательно проверили оборудование.    

Подробнее – в видеоматериале.  

# Отопительный сезон # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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