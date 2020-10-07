Паспорта готовности получили все объекты. В Минской области завершилась подготовка к отопительному сезону

Новости Беларуси. Подготовка к отопительному сезону в Минской области завершена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Паспорта готовности получили все объекты. Отремонтировано более 800 котельных. Переложили 70 километров тепловых сетей. Насколько готова к зиме система ЖКХ в Дзержинском районе – материал Анастасии Кончиц.

ЖКХ Дзержинска обслуживает более 300 домов. К отопительному сезону их готовили постепенно. Осматривали оборудование, при необходимости ремонтировали его.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Каждая организация традиционно готовилась к зиме. Оперативно сработали учреждения образования, культуры и медицины. Все котельные получили паспорта готовности. Все вопросы закрыли и по жилому фонду.