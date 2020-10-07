Выставки-ярмарки и мастер-классы для детей. В Минске проходит православный фестиваль «Покровская радость»

Для детей подготовили творческие мастер-классы и интерактивные игры, а в Свято-Елисаветинском монастыре юным зрителям покажут батлеечные спектакли. В рамках фестиваля пройдут и встречи со священнослужителями.

Татьяна Тихонова, руководитель духовно-просветительской программы фестиваля:

Это беседа на разные темы. Вообще, они направлены на наше духовное возрождение, на наше духовное укрепление, на укрепление нашего здоровья духовного, душевного и физического.

Очень большая детская программа в детской гостиной, потому что она самая востребованная. Каждый день несколько мастер-классов: это мастер-класс по пескографии, эбру, это поделки из природных материалов, это роспись на песке, на стекле и на всевозможных предметах, это изготовление подарков ко Дню матери к 14 октября. Если родители придут с детьми, может быть, не с одним ребенком, а со многими детками, они могут их оставить совершенно спокойно в детской гостиной.