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Выставки-ярмарки и мастер-классы для детей. В Минске проходит православный фестиваль «Покровская радость»

07 октября 2020 14:38
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Новости Беларуси. «Покровская радость». Молитвы, беседы о духовном и творчество для души – в столице проходит православный фестиваль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставки-ярмарки и мастер-классы для детей. В Минске проходит православный фестиваль «Покровская радость»-1

Мероприятия духовного форума приурочены к великому празднику Покрова Божией Матери. Так, возле Дворца культуры Минского тракторного завода пройдут выставки-ярмарки приходов и монастырей из восьми стран. Организованы духовно-просветительская и культурная программы.

Выставки-ярмарки и мастер-классы для детей. В Минске проходит православный фестиваль «Покровская радость»-4

Для детей подготовили творческие мастер-классы и интерактивные игры, а в Свято-Елисаветинском монастыре юным зрителям покажут батлеечные спектакли. В рамках фестиваля пройдут и встречи со священнослужителями.

Выставки-ярмарки и мастер-классы для детей. В Минске проходит православный фестиваль «Покровская радость»-7

Татьяна Тихонова, руководитель духовно-просветительской программы фестиваля:
Это беседа на разные темы. Вообще, они направлены на наше духовное возрождение, на наше духовное укрепление, на укрепление нашего здоровья духовного, душевного и физического.

Очень большая детская программа в детской гостиной, потому что она самая востребованная. Каждый день несколько мастер-классов: это мастер-класс по пескографии, эбру, это поделки из природных материалов, это роспись на песке, на стекле и на всевозможных предметах, это изготовление подарков ко Дню матери к 14 октября. Если родители придут с детьми, может быть, не с одним ребенком, а со многими детками, они могут их оставить совершенно спокойно в детской гостиной.

Выставки-ярмарки и мастер-классы для детей. В Минске проходит православный фестиваль «Покровская радость»-10

Работать фестиваль будет до 13 октября с 10 до 20 часов, а в день закрытия – до 15 часов. Вход свободный.

# Православные в Беларуси # общество # Татьяна Тихонова # Фотофакт

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