Мужчина на допросе: «Рассылал сообщения сотрудникам милиции с угрозами и оскорблениями»
Новости Беларуси. В Минске задержан неработающий 21-летний мужчина. Он отправлял анонимные сообщения с угрозами в адрес милиционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Контактные данные брал из Telegram-каналов. Как рассказал сам задержанный, он не может объяснить причину своей виртуальной враждебности. Сослался на эффект стадного инстинкта. Свою вину минчанин признал, в содеянном раскаялся.
Это правонарушение не первое. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и кражу.
– Поясните, пожалуйста, почему вы были задержаны, в связи с чем и какие действия вами совершались противоправные в отношении сотрудников органов внутренних дел и иных должностных лиц Республики Беларусь.
– Я в социальной сети Telegram рассылал сообщения сотрудникам милиции с угрозами и с оскорблениями.
– Для чего вы это делали?
– Против меня не было совершено ничего противодейственного…
– Для чего вы это делали?
– Я не могу сказать, что мной двигало. Просто какой-то стадный инстинкт. Я раскаиваюсь полностью в содеянном.
– Дальше.
– Приношу свои извинения всем сотрудникам, которым писал. Обещаю, что впредь такого не повторится и больше никогда не буду заниматься подобными действиями.