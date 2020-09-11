Мужчина на допросе: «Рассылал сообщения сотрудникам милиции с угрозами и оскорблениями»

Новости Беларуси. В Минске задержан неработающий 21-летний мужчина. Он отправлял анонимные сообщения с угрозами в адрес милиционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контактные данные брал из Telegram-каналов. Как рассказал сам задержанный, он не может объяснить причину своей виртуальной враждебности. Сослался на эффект стадного инстинкта. Свою вину минчанин признал, в содеянном раскаялся.