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Жители ждут с нетерпением! Как в Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности?

02 августа 2024 19:04
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В Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности, но на этом развитие города не остановится. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В нынешнем году праздник совпадает с Днем знаний и захватит сразу два дня – 31 августа и 1 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовность к проведению торжеств 2 августа оценил Национальный оргкомитет во главе с вице-премьером. По уже сложившейся традиции в городе обновляют не только пешеходные артерии и парки, но и всю социальную инфраструктуру.

Подробности у Кристины Протосовицкой.

Жители ждут с нетерпением! Как в Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
«Пішу зямлі сваей красу, у тым знайшоў свае прызванне». Эти строки принадлежат уроженцу Ивацевичского района и белорусскому писателю Филиппу Пестраку. Именно эта земля принимает в этом году день белорусской письменности, такой необычный арт-объект лишь один из этапов грандиозной подготовки.

Жители ждут с нетерпением! Как в Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности?-4

От внешнего убранства до книжных шкафов. Новую страницу похорошевшей открывает центральная библиотека. Сегодня учреждение носит имя Филиппа Пестрака. Юность писателя прошла в Западной Беларуси, когда ее территория все еще находилась под Польшей. Тогда же Филипп Пестрак влился в революционную борьбу за воссоединение страны. Этот период и не только прочно войдет в его творческое слово в прозе и в поэзии.

Телеканал СТВ покажет зарисовки юных чтецов со Дня белорусской письменности – Александр Осенко.

Жители ждут с нетерпением! Как в Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности?-7

Галина Михнюк, директор Ивацевичской районной библиотечной сети:
У сваіх творах Філіпп Пестрак закранаў ваенныя матывы. Змаганне савецкага народа супраць нямецка-фашысткіх захопнікаў. Вобразы герояў партызанскага руху.

Подробности в видео.

Жители ждут с нетерпением! Как в Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности?-10

Ровно за месяц до проведения Дня белорусской письменности ключевые вопросы подготовки рассмотрели на заседании Национального оргкомитета. Традиционно столица праздника представит свой потенциал через литературное и культурно-историческое наследие. Творческую палитру Ивацевичского района и всей Брестчины передадут музыкальные коллективы и ремесленники.

Жители ждут с нетерпением! Как в Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности?-13

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Встретить этот праздник, достойно показать гостеприимство нашей страны, потому что и дипломатический корпус, и наши гости из других стран тоже традиционно принимают участие в этих мероприятиях. Мы надеемся что первое воскресенье сентября (традиционно отмечается у нас этот праздник) пройдет на самом высоком организационном, творческом уровне.

Самым долгожданным подарком Ивацевичам станет фонтан на главной площади. Над его созданием в эти дни трудятся строители. Первых гостей встретят уже 31 августа.

# День белорусской письменности # общество # Игорь Петришенко # Кристина Протосовицкая

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