Анализ показал, что провезённое гражданами Латвии в Беларусь вещество было марихуаной – наркоконтроль
И вернемся к истории, которую затронул сегодня Александр Лукашенко. Некоторые латвийские СМИ сделали информационный вброс. Якобы четверо латвийских граждан приехали в Беларусь на музыкальный фестиваль и попали за решетку. Это цитата из некоторых медиа, которые себя такими называют, и очень кстати для них некая жительница Латвии в сети опубликовала ролик, где рассказывает о задержании четырех ее знакомых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео сопровождается титрами: «Вот как жизнь может перевернуться. Будьте осторожны и берегите себя».
«Оказывается, наркотики привезли к нам». Лукашенко раскрыл подробности задержания латышей на границе – подробности здесь.
Другой пользователь размещает эту запись с комментарием: «Поехали в Беларусь на вечеринку и теперь льете крокодиловы слезы. В следующий раз в Северную Корею?» Пока еще идет разбирательство, но Беларусь уже успели обвинить стандартно: диктатура, режим, шпионские игры.
А теперь официальная информация: 26 июля через пункт пропуска «Григоровщина» въехали четверо граждан Латвии. Молодые люди: три девушки и один парень. Ехали на музыкальный фестиваль. В ходе досмотра автомобиля сотрудник погранконтроля увидела пакет.
Денис Шкурко, начальник УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома:
В милицию Верхнедвинского района от коллег и Государственного пограничного комитета поступила информация о перемещении через госграницу предположительно наркотических средств. В ходе проведения проверки сотрудниками милиции назначена экспертиза, по результатам которой установлено, что обнаруженное в салоне автомобиля вещество является опасным наркотическим средством – марихуана. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через госграницу Республики Беларусь опасного наркотического средства, совершенного группой лиц. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.
Разбирательство по этому факту продолжается. В настоящее время граждане Латвии находятся под подпиской о невыезде. Они размещены в одной из гостиниц. Любопытно, что в этой ситуации латвийский МИД по-прежнему настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь. Мол, путешественники могут подвергнуться провокациям со стороны белорусских служб, быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства и в результате арестованы. Вопрос к латвийскому МИДу: зачем обострять ситуацию в то время, как идет разбирательство? Впрочем, чей заказ они выполняют, уже известно. И в каких целях – тоже понятно.