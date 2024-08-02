Анализ показал, что провезённое гражданами Латвии в Беларусь вещество было марихуаной – наркоконтроль

И вернемся к истории, которую затронул сегодня Александр Лукашенко. Некоторые латвийские СМИ сделали информационный вброс. Якобы четверо латвийских граждан приехали в Беларусь на музыкальный фестиваль и попали за решетку. Это цитата из некоторых медиа, которые себя такими называют, и очень кстати для них некая жительница Латвии в сети опубликовала ролик, где рассказывает о задержании четырех ее знакомых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео сопровождается титрами: «Вот как жизнь может перевернуться. Будьте осторожны и берегите себя». «Оказывается, наркотики привезли к нам». Лукашенко раскрыл подробности задержания латышей на границе – подробности здесь.

Другой пользователь размещает эту запись с комментарием: «Поехали в Беларусь на вечеринку и теперь льете крокодиловы слезы. В следующий раз в Северную Корею?» Пока еще идет разбирательство, но Беларусь уже успели обвинить стандартно: диктатура, режим, шпионские игры. А теперь официальная информация: 26 июля через пункт пропуска «Григоровщина» въехали четверо граждан Латвии. Молодые люди: три девушки и один парень. Ехали на музыкальный фестиваль. В ходе досмотра автомобиля сотрудник погранконтроля увидела пакет.

Денис Шкурко, начальник УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома:

В милицию Верхнедвинского района от коллег и Государственного пограничного комитета поступила информация о перемещении через госграницу предположительно наркотических средств. В ходе проведения проверки сотрудниками милиции назначена экспертиза, по результатам которой установлено, что обнаруженное в салоне автомобиля вещество является опасным наркотическим средством – марихуана. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через госграницу Республики Беларусь опасного наркотического средства, совершенного группой лиц. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.