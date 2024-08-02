Прямой эфир

Телеканал СТВ покажет зарисовки юных чтецов со Дня белорусской письменности – Александр Осенко

02 августа 2024 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности, но на этом развитие города не остановится. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В 2024 году праздник совпадает с Днем знаний и захватит сразу два дня – 31 августа и 1 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеканал СТВ покажет зарисовки юных чтецов со Дня белорусской письменности – Александр Осенко-1

День белорусской письменности – это ода белорусскому литературному слову. Уважение наследия классиков, встречи и автограф-сессии с современными авторами. Телеканал СТВ не только выступит информационным партнером праздника. В студиях компании рождаются видеозарисовки юных чтецов – финалистов конкурса «Живая классика».

Телеканал СТВ покажет зарисовки юных чтецов со Дня белорусской письменности – Александр Осенко-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это не просто стендап молодых чтецов – это и драматургия. Мы придаем вес, символизм и тем самым вызываем у наших зрителей дополнительные эмоции. Они переживают с юными чтецами то произведение, которое читают будь то проза, будь то стихотворение. Это всегда смотрится очень красиво, трогает душу и вызывает положительные эмоции. Тем более в год 80-летия освобождения Беларуси этому будет придан очень большой акцент. Уже есть режиссерская постановочная группа, сценарный план, и 1 сентября, в День белорусской письменности, мы это покажем на телеканале СТВ. Это наша культура, наш генетический код, наше белорусское слово.

Оргкомитет оценил готовность Ивацевичей к проведению Дня белорусской письменности.

# День белорусской письменности # общество # Александр Осенко # Кристина Протосовицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Жители ждут с нетерпением! Как в Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности?
02 августа 2024 19:04

Жители ждут с нетерпением! Как в Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности?

Лукашенко рассказал, как беглые готовятся к выборам: надо показать, что Президент обворовал всех
02 августа 2024 18:44

Лукашенко рассказал, как беглые готовятся к выборам: надо показать, что Президент обворовал всех

Анализ показал, что провезённое гражданами Латвии в Беларусь вещество было марихуаной – наркоконтроль
02 августа 2024 18:44

Анализ показал, что провезённое гражданами Латвии в Беларусь вещество было марихуаной – наркоконтроль