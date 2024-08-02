Телеканал СТВ покажет зарисовки юных чтецов со Дня белорусской письменности – Александр Осенко

В Ивацевичах готовятся ко Дню белорусской письменности, но на этом развитие города не остановится. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В 2024 году праздник совпадает с Днем знаний и захватит сразу два дня – 31 августа и 1 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Это не просто стендап молодых чтецов – это и драматургия. Мы придаем вес, символизм и тем самым вызываем у наших зрителей дополнительные эмоции. Они переживают с юными чтецами то произведение, которое читают – будь то проза, будь то стихотворение. Это всегда смотрится очень красиво, трогает душу и вызывает положительные эмоции. Тем более в год 80-летия освобождения Беларуси этому будет придан очень большой акцент. Уже есть режиссерская постановочная группа, сценарный план, и 1 сентября, в День белорусской письменности, мы это покажем на телеканале СТВ. Это наша культура, наш генетический код, наше белорусское слово.