Замминстра спорта и туризма о ЧМ по городошному спорту: это очень демократичный вид спорта

Физическая сила, выносливость и смекалка. В Молодечно торжественно открылся чемпионат мира по городошному спорту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Форум международного масштаба проходит в 9-й раз.

На планетарные соревнования в Беларусь приехали почти 150 атлетов из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Казахстана, России, Германии, Турции, Канады, Кубы, Эквадора. Чемпионат развернулся на базе центра «Олимпик», где построили современную площадку для городошного спорта. В 2024 году мероприятие проходит в новом формате. Он собрал как профессиональных игроков в городки, так и любителей. Атлеты на протяжении недели будут соревноваться в трех дисциплинах – классических, финских и еврогородках.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Это очень демократичный вид спорта, потому что здесь могут заниматься и спортсмены совершенно юные, и спортсмены уже достаточно серьезного возраста. Я знаю случай, когда в Российской Федерации спортсмен, будучи 92 года, выполнил норматив мастера спорта. Это ли не подтверждение того, что он абсолютно доступен и демократичен?

Сулейман Шерипов, участник соревнований (Туркменистан):

Впечатления очень хорошие. Мне очень все нравится, тут очень красиво, приятные люди. Очень много необычных, разных людей. Я всем доволен.

Дарвин Вальдивьесо, участник соревнований (Республика Эквадор):

Мы приехали из очень далекой страны, из Эквадора. Участвуем на этом соревновании с огромным удовольствием, потому что считаем, что спорт – это то, что объединяет людей. Здесь хорошо. В Беларуси хорошо.