Жители 27 городов рассказывают о героических событиях. О чём будет проект «От прошлого к будущему»?

Новости Беларуси. Белорусы помнят и чтят подвиги героев, отдавших свои жизни за мирное небо над нашей страной. Сотни памятников воинам-освободителям стали поистине национальными символами современной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курган Славы – один из таких символов. Место боли, памяти и гордости нашего народа. Именно здесь 3 июля начнется первое праздничное мероприятие ко Дню Независимости.

С самого утра у Кургана финиширует республиканская акция «Дорогами мужества и стойкости», которая объединила почти три десятка городов. Среди гостей будут и участники совместного проекта Беларуси и России «Поезд Памяти». А после торжественной церемонии здесь развернется военно-патриотическая площадка. Константин Герцев продолжит.

На второй день после начала Великой Отечественной войны этот белорусский город на востоке страны, за сотни километров от фронта, уже бомбила гитлеровская авиация. Железнодорожный узел Орши всегда имел стратегическое значение, поэтому остановить продвижение врага – задача с пометкой «любой ценой». Не жалели ни сил, ни средств. Здесь же впервые боевое крещение приняло оружие, позже воспетое в песнях, – легендарная «Катюша».

Мы с гордостью говорим о том, что было выполнено нашими воинами в годы Великой Отечественной войны. И вот эта передача всего того, что они совершали мужественно, смело, отважно, они стараются воспитать самые лучшие качества у нашего подрастающего поколения.

Ожесточенное сопротивление врагу оказали 27 белорусских населенных пунктов: Гродно, Заславль, Могилев, Витебск, Бобруйск – и это неполный список городов-защитников. Но именно они в 2009 году Указом Президента Беларуси были награждены вымпелом «За мужество и стойкость». Награда стала продолжением традиций советского времени, когда присуждалось звание города-героя. В нашей стране он, кстати, один – Минск. Почетное звание есть и у Брестской крепости, но ведь этими локациями подвиг белорусов не ограничивался. Поэтому память о мужестве и героизме решено возродить. Со всей страны флаги доставили в Минскую военную комендатуру, где на протяжении нескольких дней трепетно приводили в первозданный парадный вид. Как реставрируют вымпелы перед 3 июля? Рассказали военные.

За две недели патриотическую акцию поддержали все 27 городов-защитников. Главное – напомнить людям разных поколений о реальных событиях Великой Отечественной войны. И не молчать, когда нашу историю пытаются переписать, а развенчивать исторические фейки здесь и сейчас. Эксперты делают это не голословно, а на основании официальных источников. Такие диалоговые площадки становятся местом эмоциональных дискуссий и открывают белорусам интересные факты, которые заставляют по-новому посмотреть на историю своей страны. «Взяли в руки оружие и пошли служить немцам». Марзалюк об исторических фейках и переписывании прошлого. Подробнее.

Беларусь помнит и чтит. Наш телеканал тоже не остался в стороне – совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, в День Независимости мы запускаем проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.