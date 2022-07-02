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Какие перспективы открылись перед белорусским бизнесом и российскими партнёрами? Итоги Форума регионов

02 июля 2022 18:40
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Новости Беларуси. Итоги двухдневного девятого по счету экономического Форума регионов Беларуси и России, который состоялся в Гродно, подведены. Это десятки соглашений на сумму 65 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны нашли новые точки соприкосновения в науке, медицине, легкой и тяжелой промышленности, образовании и культуре, экологии и сельском хозяйстве. Вопреки санкциям, экономики наших стран продолжают развиваться, находя взаимовыгодные пути замены импорта на отечественное производство.

Подробности в репортаже Александры Качан.

Какие перспективы открылись перед белорусским бизнесом и российскими партнёрами? Итоги Форума регионов-1

IX Форум регионов Беларуси и России 1 июля завершился в Гродно. За последние два года с учетом ковидных ограничений он впервые состоялся в очном формате. Санкции, которые, по задумке Запада, должны были убить экономики наших стран, открыли массу возможностей. Заменить импортное на отечественное в различных сферах – от тяжелой промышленности до туризма – сегодня вопрос номер один.

Татьяна Рунец: «Санкционный прессинг нас подтолкнул к более активным действиям. Наверное, это и хорошо». Подробности.

Какие перспективы открылись перед белорусским бизнесом и российскими партнёрами? Итоги Форума регионов-4

Итоги форума лучше всяких слов. Десятки соглашений на миллиарды российских рублей. А это масса перспектив, которые открылись перед белорусским бизнесом и российскими партнерами, теми, кто убедился в наших возможностях и готов вместе двигаться к поставленным целям в самых различных сферах.

Далее смотрите в видеоматериале

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# Беларусь-Россия # общество # Александра Качан # Наталья Кочанова # Татьяна Рунец # Сергей Никифорович # Фотофакт

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