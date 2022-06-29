«Взяли в руки оружие и пошли служить немцам». Марзалюк об исторических фейках и переписывании прошлого

Ее цель – напомнить людям разного возраста о реальных событиях Великой Отечественной войны. И не молчать, когда нашу историю пытаются переписать, а развенчивать исторические фейки здесь и сейчас. Эксперты делают это не голословно, а на основании официальных источников. Такие диалоговые площадки становятся местом эмоциональных дискуссий и открывают белорусам интересные факты, которые заставляют по-новому посмотреть на историю своей страны. Например, миф о том, что Беларусь – страна полицаев, легко разрушить, если знать официальные цифры партизанского движения.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей:

374 тысячи партизан и 20 тысяч изменников, которые взяли в руки оружие и пошли служить немцам на оккупированной территории. Сравните две цифры: 374 (это без резерва партизанского) и 20 тысяч полицаев и всех остальных, кто служил в военизированных организациях. Напомню, что 70 % состава партизанских отрядов – это этнически белорусское население. Это очень важно.