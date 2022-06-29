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«Взяли в руки оружие и пошли служить немцам». Марзалюк об исторических фейках и переписывании прошлого

29 июня 2022 17:33
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Новости Беларуси. К патриотической акции «Дорогами мужества и стойкости» присоединился Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Взяли в руки оружие и пошли служить немцам». Марзалюк об исторических фейках и переписывании прошлого-1

Ее цель – напомнить людям разного возраста о реальных событиях Великой Отечественной войны. И не молчать, когда нашу историю пытаются переписать, а развенчивать исторические фейки здесь и сейчас. Эксперты делают это не голословно, а на основании официальных источников. Такие диалоговые площадки становятся местом эмоциональных дискуссий и открывают белорусам интересные факты, которые заставляют по-новому посмотреть на историю своей страны. Например, миф о том, что Беларусь – страна полицаев, легко разрушить, если знать официальные цифры партизанского движения.

«Взяли в руки оружие и пошли служить немцам». Марзалюк об исторических фейках и переписывании прошлого-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей:
374 тысячи партизан и 20 тысяч изменников, которые взяли в руки оружие и пошли служить немцам на оккупированной территории. Сравните две цифры: 374 (это без резерва партизанского) и 20 тысяч полицаев и всех остальных, кто служил в военизированных организациях. Напомню, что 70 % состава партизанских отрядов – это этнически белорусское население. Это очень важно.

О ценностях, вероисповедании и коллективной травме белорусов. О чем еще спорили на диалоговой площадке в Могилеве? Читайте здесь.

# Год исторической памяти # общество # Игорь Марзалюк # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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