Азарёнок: пассажиры корабля дураков, который уже идёт ко дну, хотят перебраться на наш Ноев ковчег

День Независимости Беларуси вновь обращает нас к нашей героической истории. Не раз было так, что Запад пытался покорить и уничтожить наш народ. И неизменно проигрывал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня все те же глобальные игроки пытаются воздействовать на белорусов гибридными методами и угрожают горячей войной. Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок о подлинной независимости.

Григорий Азаренок, СТВ:

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Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок:

В каком мире мы живем и куда плывет этот корабль? И можно ли назвать его оцифрованным королем дураков? Кто стоит у штурвала мировой политики? Для начала – подборка новостей. Веганский бургер со вкусом человеческого мяса получил «Серебряного льва» в номинации Brand Experience and Activation на фестивале «Каннские львы». Об этом сообщает The New York Post. «Храбрые и бесстрашные могут попробовать первый растительный бургер, который по вкусу напоминает человечину», – говорит нам представитель компании. А дальше очень любопытно. «Наша миссия – изменить взгляды на питание, и наша обязанность – использовать креативность как инструмент, чтобы эти изменения произошли». Отведаете человеченки, господа? «Сегодня не в настроении, но если это будет дама, то не откажусь», – ответит достопочтенный джентльмен на давосском экономическом форуме. А теперь в Германию. Там собираются принять закон, согласно которому менять свой пол теперь можно будет один раз в год. Начиная с 14 лет. Какие-то полумеры, господа глобалисты. Давайте менять пол раз в месяц или каждый день. И почему это с 14? Прямо с рождения давайте операции делать. А вы в курсе, что и новый вирус вам уже придумали? Обезьянья оспа. Готовьтесь, скора снова локдауны, вакцины, намордники. В этот раз, наверное, уже будут поводки. И чипы. Непременно чипы. Задумал ты что нехорошее, например в Беларусь из Литвы или Польши приехать, а в тебе как заорет кто-то, как приболевшая мартышка: «Диктатура, диктатура». Развернешься и покорно вернешься в оруэлловский рай.

Григорий Азаренок:

Да, они нам любят цитировать английского антиутописта: «Война – это мир» – провозглашает в нем всевидящее око. А как вы хотели? США начали больше полусотни войн, убили миллионы людей, единственные сбросили атомную бомбу, и японцам запрещено говорить, кто это сделал. Они поливали напалмом Вьетнам, они бомбили Ливию, Югославию, Ирак – все это во имя мира. Дальше великое око говорит нам, что «свобода – это рабство». И действительно, захотели старые дяди где-то на дне глубинного государства – и началось. Будете сидеть дома, в человейниках, и не сметь на улицу. В магазин без намордника – отхвати дубинкой, дерзкий какой. А вот вам всем вакцины. Да, мы не расскажем, из чего они, и не потрудимся даже объяснить, почему после них мрут как мухи – всем уколоться. Иначе не пистолет-термометр ко лбу приставим, а реальный. «Незнание – сила» – провозглашает новый Саурон. И весь мир мы переведем на стандарты Болонской системы. Все оцифруем, всех разделим, всех из школ выгоним. Ну почти всех. Наши детки элитные – будут по-прежнему в дорогущих закрытых школах с готическими заборами. А вот вы – на тесты. И читать не смейте. Особенно русское. Вот вам даже режиссер скажет, что так и надо.

– После победы в Беларуси нужно запретить всю российскую культуру, как это сделано в Украине, особенно русских писателей, которые являются проводниками русского мира и империализма. Не слишком ли много чести русской литературе, чтобы для нее в школах выделили отдельный целый предмет?

– Как решат люди. Я здесь очень прост: если белорусский народ решит, что не надо такая литература, то значит не надо. Ну, люди так решили, что не надо. Я здесь очень просто смотрю: взрослый человек имеет право выбора. Я могу почитать. Правда, сейчас никто не читает сильно. Но если у тебя есть время и желание, можешь почитать. За одну секунду скачать книгу любого писателя мира и спокойно ее читать. Никто тебе этого запретить не может. Но если мы говорим про учебники и школьную программу, то там должно быть то… Вот не знаю. В Финляндии изучают они там новых украинских писателей или белорусских? Не изучают. Живут же как-то финны. Как-то система образования…

– И хорошо живут.

– Да, лучше в мире.

– И счастливы.

– Значит, можно жить и без этих писателей. Ничего страшного.

Григорий Азаренок:

И вот от всего этого мы независимы. Все это нами не управляет. Не распространяется власть этого Мордора на нас. Нас защищают. Защищает наша история, дух ее, который уже разрушил грандиозный западный концлагерь XX века. Защищает наш лидер, который своей силой, железной волей, верными ему людьми, народной энергией и доверием разрушает глобальный сатанинский концлагерь века XXI века. Просто потому что человечество видит, что можно по-другому. Видит успешный пример. Без смены пола, без поедания бургеров со вкусом человеческого мяса, без локдаунов и намордников, без гмошной еды, без спекуляций и манипуляций, без вранья и лицемерия. Пассажиры корабля дураков, который уже идет ко дну, смотрят на наш Ноев ковчег и хотят перебраться на него, спастись. И мы своим примером разрушим глобальный концлагерь XXI века.