Как реставрируют вымпелы перед 3 июля? Рассказали военные

Новости Беларуси. За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. В Минске началась подготовка вымпелов ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2009 году по Указу Президента 27 городов получили почетное знамя. О том, как проходит реставрация наград, расскажет Арина Верховская.

Вымпела за мужество в годы Отечественной войны для маленьких цитаделей как звание города-героя. Сейчас они находятся в военной комендатуре. Именно здесь, бережно и с трепетом, их приводят в первозданный вид. Все награды прибыли в достойном состоянии.

Владислав Федорович, стрелок роты почетного караула:

Просматриваем на целостность флага, полотна. Нитки лишние подрезаем, чтобы ничего лишнего не было. Эти же перевязи, все это. Чтобы все было красиво. Наконечники, пики будем полировать немножко, очищать разводы.

Юрий Сахарчук, заместитель командира по идеологической работе комендантского батальона Минской военной комендатуры:

Данное мероприятие очень важно в рамках именно гражданско-патриотического воспитания. Оно показывает нам, насколько важна память, насколько важны символы, символы Победы, тяжелой Победы. И это действительно достойно. И наши военнослужащие с полным осознанием своего воинского долга, с огромным трепетом держат эти знамена в своих руках и с таким же трепетом приводят их в надлежащий вид, ухаживают за ними. Они действительно понимают, что это знамена городов воинской славы, за которыми стоят война, жизни людей, за которыми стоят смерть и боль, но и также подвиг нашего народа.