Любопытные ракурсы и неожиданные гости. Команда СТВ готовится к марафонному забегу в прямом эфире

Новости Беларуси. Уже сегодня в полной боевой. Команда СТВ готовится к марафонному забегу по волнам прямого эфира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 3 июля, в сетке вещания нашего телеканала программа, посвященная Дню Независимости, – «Под мирным небом».

Символичное название отражает форму – выездная студия расположится в центре столицы на берегу Свислочи у стен Троицкого предместья.