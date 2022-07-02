Прямой эфир

Любопытные ракурсы и неожиданные гости. Команда СТВ готовится к марафонному забегу в прямом эфире

02 июля 2022 18:16
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Новости Беларуси. Уже сегодня в полной боевой. Команда СТВ готовится к марафонному забегу по волнам прямого эфира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 3 июля, в сетке вещания нашего телеканала программа, посвященная Дню Независимости, – «Под мирным небом».

Символичное название отражает форму – выездная студия расположится в центре столицы на берегу Свислочи у стен Троицкого предместья.

Любопытные ракурсы и неожиданные гости. Команда СТВ готовится к марафонному забегу в прямом эфире-1

Вспомним подвиги победителей. Тех, кто ценой своей жизни освобождал нашу страну от фашистских захватчиков. Поговорим и о достижениях независимой страны, о своем уникальном пути, по которому три десятилетия идем все вместе. Сюжеты с любопытными ракурсами и неожиданные гости. Оставайтесь с СТВ, проведем праздник вместе.

Любопытные ракурсы и неожиданные гости. Команда СТВ готовится к марафонному забегу в прямом эфире-4

«Несколько часов прямого эфира». Что ждет зрителей 3 июля и какие проекты уже реализованы, рассказал гендиректор СТВ.

# День Независимости # общество # Фотофакт

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