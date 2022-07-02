Любопытные ракурсы и неожиданные гости. Команда СТВ готовится к марафонному забегу в прямом эфире

Новости Беларуси. Уже сегодня в полной боевой. Команда СТВ готовится к марафонному забегу по волнам прямого эфира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 3 июля, в сетке вещания нашего телеканала программа, посвященная Дню Независимости, – «Под мирным небом».
Символичное название отражает форму – выездная студия расположится в центре столицы на берегу Свислочи у стен Троицкого предместья.
Вспомним подвиги победителей. Тех, кто ценой своей жизни освобождал нашу страну от фашистских захватчиков. Поговорим и о достижениях независимой страны, о своем уникальном пути, по которому три десятилетия идем все вместе. Сюжеты с любопытными ракурсами и неожиданные гости. Оставайтесь с СТВ, проведем праздник вместе.
«Несколько часов прямого эфира». Что ждет зрителей 3 июля и какие проекты уже реализованы, рассказал гендиректор СТВ.