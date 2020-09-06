«Играют на стандартных наших слабостях». Психолог о том, какие приёмы используют аферисты

Новости Беларуси. На онлайн-покупки сегодня, кажется, подсел весь мир. Но в виртуальные шоп-центры подтянулись как покупатели, продавцы, так и мошенники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подвидов мошенничества не счесть, фантазии дельцов можно только позавидовать. И выходит, что человек, имеющий пластиковую карту, – заведомо потенциальная жертва, к поиску которой аферисты подходят точечно. Обычно это те, кто способен на импульсивную покупку в один клик. И, кстати, в первую очередь это женщины.

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель по психологии, кинезиолог:

Играют на стандартных наших слабостях: желании достичь быстрого результата, желании заработать много денег, мало прикладывая, или на любви к халяве. Вспоминается прекрасный анекдот. Как заработать миллион долларов? Открываем книжку, просто продайте эту книжку по доллару миллиону человек, и вы заработаете миллион долларов. Известный способ.

«Выставлено объявление о продаже моего же щенка». Девушка рассказала, как столкнулась с мошенничеством в интернете

Есть такие методики. Они хорошо известны. В принципе, человек, который находится в глубоком стрессе, под каким-то сильным эмоциональным воздействием, под большим количеством данных, которые надо разобрать, в состоянии, когда быстро надо что-то сделать, человек, у которого горе какое-то, – у него меньше критичность мышления, он больше подвержен различным уловкам мошенников. «Давай, делай сейчас, не думай. Потом все пропадет». То есть та же самая история. Ничего страшного, если это такое супер-пупер предложение, которое повернется... Это вам не работу предлагают, это вам предлагают потратить деньги. Поверьте, куда потратить деньги, вы всегда найдете. Тут работает просто закон больших чисел. Ста людям разослали, человек пять отзовется – нормально. Пять человек по 100 рублей – вот вам, пожалуйста – 500 рублей за день.