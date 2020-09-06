«Выставлено объявление о продаже моего же щенка». Девушка рассказала, как столкнулась с мошенничеством в интернете

Катерина Конопацкая:

Были уже готовы стать его родителями. Два месяца мы были с ней на связи, обо всем общались, переписывались, созванивались. Все было хорошо, прекрасно. В какой-то день мне скидывают ссылку и говорят: «Смотри, это, по-моему, твой щенок». Я перехожу по этой ссылке, там выставлено объявление о продаже моего же щенка. До даты, когда я должна была его забрать к себе домой, оставалось два дня. Продавали нам его за 700, он уже стоял за 600. Продавала его та же женщина, тот же номер телефона. Я попыталась с ней связаться, она стала скидывать мои звонки, но, слава богу, отвечала на мои сообщения. В сообщениях она не хотела называть причину, почему она не хочет продавать мне больше собаку. «Мы своего малыша спасли от наглого человека». То есть это от меня и от нашей семьи. Она не продает мне собаку по причине того, что я задаю слишком много вопросов.