Чтобы не стать жертвой мошенников. По каким ссылкам не рекомендуют переходить следовали?

Новости Беларуси. На онлайн-покупки сегодня, кажется, подсел весь мир. Но в виртуальные шоп-центры подтянулись как покупатели, продавцы, так и мошенники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Следователями столичных подразделений с июня по август текущего года по данной категории возбуждено более 600 уголовных дел. С целью недопущения совершения противоправных действий при использовании торговой площадки следователи рекомендуют все действия, в том числе общение в чате, перевод денежных средств, использование доставки, совершать исключительно на самой платформе объявлений и не переходить по ссылкам, которые вам высылают неизвестные.