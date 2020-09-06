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Чтобы не стать жертвой мошенников. По каким ссылкам не рекомендуют переходить следовали?

06 сентября 2020 21:58
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Новости Беларуси. На онлайн-покупки сегодня, кажется, подсел весь мир. Но в виртуальные шоп-центры подтянулись как покупатели, продавцы, так и мошенники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чтобы не стать жертвой мошенников. По каким ссылкам не рекомендуют переходить следовали?-1

«Выставлено объявление о продаже моего же щенка». Девушка рассказала, как столкнулась с мошенничеством в интернете (читайте здесь).  

Чтобы не стать жертвой мошенников. По каким ссылкам не рекомендуют переходить следовали?-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:  
Следователями столичных подразделений с июня по август текущего года по данной категории возбуждено более 600 уголовных дел. С целью недопущения совершения противоправных действий при использовании торговой площадки следователи рекомендуют все действия, в том числе общение в чате, перевод денежных средств, использование доставки, совершать исключительно на самой платформе объявлений и не переходить по ссылкам, которые вам высылают неизвестные.  

# Мошенничество # общество # Екатерина Гарлинская # Кристина Федорович # Фотофакт

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