Свежие огурцы в январе! Более 50 тонн урожая за несколько дней собрали в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области начали собирать совсем не характерный для нынешнего сезона урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В теплицах северного региона выросли огурцы.

За несколько дней здесь уже удалось собрать более 50 тонн продукции. Свежая она сразу же поступает в торговые точки. Середина января, как оказалось, самый разгар сбора. Тему продолжит Виктор Пралич.

Вот уже неделю в северном регионе страны царит горячая пора. В середине января здесь приступили к сбору свежих огурцов. Хотя еще месяц назад на этих гектарах набиралась сил рассада. Никакого изучения лунных календарей – здесь все исключительно доверяют технологиям.

Виктор Пралич, корреспондент:

Для растений создан свой климатический пояс. Восход солнца здесь в час ночи, а вот закат – ближе к шести вечера.

Солнце здесь заменяют несколько тысяч ламп, которые дают освещение в 20 тысяч люксов. Для сравнения, так светит солнце в летний ясный день в тени. Греют так же – в теплицах температура +25°C. Но не теплом единым. Залог хорошего урожая зависит и от специального меню для растений.

Наталья Акентьева, агроном тепличного комбината:

У нас стоят специальные весы, по которым мы видим, сколько минеральная вата теряет за ночь. Составляем стратегию полива на день. Нам нужно восполнить баланс минеральных питательных веществ и влаги.

В витебских тропиках вот уже 13 лет работает овощевод Наталья Кузьмина. К уборке свежего урожая приступает с самого утра. Успевает собрать от 500 килограммов до тонны продукции за пару часов. Но и после не сидит сложа руки.

Наталья Кузьмина, овощевод тепличного комбината:

Получается, что мы работаем, как летом. У нас здесь очень жарко. Температура +25°C, а то и больше другой раз. Как говорится, с мороза приходим погреться.

Огурцы здесь первый, но не единственный урожай. Комбинат выращивает и зелень: укроп, петрушку, еще и помидоры. За год общий урожай превышает 10 тысяч тонн. О планах на 2021 год пока замалчивают. Многое зависит от погоды.

Раиса Крупатина, начальник тепличного комбината:

В 2020 году урожайность была 60,2 кг с метра квадратного. В 2019-м, 2018-м – 62-63 кг. В прошлом году повлияло то, что это был самый теплый год за последние 140 лет, но для нас он был и самый темный. Ниже освещенность была, а для нас это очень важно.