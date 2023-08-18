Женщины создают прекрасные картины. В чём суть акции «Её рук дело»?

Давайте поговорим об интересном проекте Белорусского союза женщин «Ее рук дело». Он призван раскрывать талант и красоту души белорусских женщин, их единство и грацию. А чем еще уникален данный благотворительный марафон, узнаем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь у Юлии Белько, пресс-секретаря Белорусского союза женщин В чем суть акции «Ее рук дело»? Александр Меженный, ведущий:

Сразу же ключевой вопрос, что это за марафон, что это за акция и где, когда она проходит?

Юлия Белько, пресс-секретарь Белорусского союза женщин:

Это благотворительная акция Белорусского союза женщин, в которой принимают участие не профессиональные художницы, а женщины, которые по своей душе и по своему творческому позыву в свободное время рисуют картины. Александр Меженный:

Здорово. Оказывается, у женщин есть свободное время. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Это разных профессий женщины? Юлия Белько:

И врачи, и педагоги, бухгалтеры, разные женщины. Александр Меженный:

Какая-то тематика определенная задавалась? Или что хочешь, то и рисуешь? Юлия Белько:

Тематика не задавалась. Мы искали как раз таких женщин со своими готовыми картинами. Это картины, но только в разных техниках. Кто-то вышивает бисером, кто-то крестиком. У нас даже была выставка картин из кофе, картины маслом. Главное, нам было найти вот этого уникального человечка, который занимается таким делом. Екатерина Яцкевич:

Кто автор этой замечательной идеи?

Юлия Белько:

Автор идеи – наш председатель Ольга Александровна Шпилевская. Она у нас автор всех идеей. Как долго будет длиться акция? Александр Меженный:

Какие временные рамки этого марафона? Юлия Белько:

Это годовой проект. Он стартовал 17 сентября 2022 года. Каждые две-три недели у нас сменялись экспозиции. У нас были представительницы разных регионов Беларуси. Каждая область представила свою участницу на этот проект. Мы уже почти на финише? Екатерина Яцкевич:

Какие лоты участвуют в акции? Юлия Белько:

Условием нашим было то, что они одну картину из своей коллекции на их выбор дарят союзу. А далее эти картины, подаренные нам, мы будем представлять на благотворительном аукционе, где мы их продадим, а вырученные средства отправим на благое дело. Александр Меженный:

Куда конкретно? Есть какой-то адрес или могут ли присоединиться желающие?

Юлия Белько:

12 октября в рамках выставки LADY Expo у нас пройдет благотворительный аукцион, где все эти картины будут представлены, каждый желающий, который захочет ее купить, сможет ее приобрести. А дальше мы пока еще не знаем, куда конкретно пойдут деньги, потому что мы работаем по сбору средств и с детками со СМА, с другими нуждающимися, с многодетными семьями. Поэтому куда пойдут деньги, мы пока еще не знаем. Я думаю, мы решим это коллегиально, совместно со всеми нашими участницами, которых мы пригласим на этот аукцион. Александр Меженный:

Что касается самого марафона и творческого выражения наших очаровательных дам, какие картины вас впечатлили больше всего? Юлия Белько:

Меня очень впечатлила женщина из города Берестовица, это Гродненская область. Она делает потрясающие картины из стекла. Это Наталья Желизовская. Это очень милая, безумно скромная женщина, многодетная мать, но вот эти шедевры, которые огромные по размерам. Стекло плавилось, она каким-то образом совместно с мужем вот эти формы придавали. Но я никогда в жизни такого не видела. То есть это на самом деле впечатлило очень. Ну и, конечно, другие женщины в силу своих возможностей творческих, разные, и крестиком. Это же тоже настолько скрупулезная работа, и бисером, и лентами какие красивые картины. А с кофе, как они высыпаются, мастер-класс у нас был по кофе. Где можно увидеть картины? Александр Меженный:

А где можно увидеть картины?