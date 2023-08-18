Все ремонты и проверки закончатся к 28 августа. Как в Минске готовятся к отопительному сезону?

Во время отключения воды котельные проверяют и испытывают. Ведь если этого не сделать летом, то одна небольшая поломка может привести к большим неприятностям зимой.
Во время отключения воды котельные проверяют и испытывают. Ведь если этого не сделать летом, то одна небольшая поломка может привести к большим неприятностям зимой.
Инна Грекович, начальник диспетчерской службы ГП «Минсккоммунтеплосеть»:
В Минске горячее водоснабжение закольцовано с системой отопления. Систему отопления необходимо готовить к отопительному сезону. Проводить гидравлические испытания для проверки прочности и плотности теплосетей. Проводить замены тепловых сетей. Готовить оборудование, восстанавливать теплоизоляцию.
С первых теплых дней, согласно графику планового отключения горячего водоснабжения, специалисты приступают к работе. Как говорится, готовь телегу зимой, а трубы к отопительному сезону – летом. Все ремонты и проверки в столице закончатся к 28 августа. Большинство объектов уже готовы всю зиму снабжать теплом дома и квартиры.
Инна Грекович:
За этот отопительный период у нас выявлено два повреждения от собственных теплоисточников и 12 повреждений от теплоисточников РУП «Минскэнерго», которые были своевременно заменены и подготовлены к проведению отопительного сезона.
К слову, продолжительность отключения горячей воды сокращается от года к году. Максимальный срок сегодня – до 13 суток. Но по итогам этого лета – в среднем минчанам отключали воду на 9 дней.
Инна Грекович:
В период профремонта, когда появляются повреждения, жестко контролируем, чтобы не мешало своевременному включению горячей воды.