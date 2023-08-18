Все ремонты и проверки закончатся к 28 августа. Как в Минске готовятся к отопительному сезону?

Во время отключения воды котельные проверяют и испытывают. Ведь если этого не сделать летом, то одна небольшая поломка может привести к большим неприятностям зимой.

Инна Грекович, начальник диспетчерской службы ГП «Минсккоммунтеплосеть»:

В Минске горячее водоснабжение закольцовано с системой отопления. Систему отопления необходимо готовить к отопительному сезону. Проводить гидравлические испытания для проверки прочности и плотности теплосетей. Проводить замены тепловых сетей. Готовить оборудование, восстанавливать теплоизоляцию.

С первых теплых дней, согласно графику планового отключения горячего водоснабжения, специалисты приступают к работе. Как говорится, готовь телегу зимой, а трубы к отопительному сезону – летом. Все ремонты и проверки в столице закончатся к 28 августа. Большинство объектов уже готовы всю зиму снабжать теплом дома и квартиры.

Инна Грекович:

За этот отопительный период у нас выявлено два повреждения от собственных теплоисточников и 12 повреждений от теплоисточников РУП «Минскэнерго», которые были своевременно заменены и подготовлены к проведению отопительного сезона.