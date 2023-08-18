В чём секрет здорового и качественного сна? Врачи рассказали секреты

Валерия Яскевич, корреспондент: Хоть раз в жизни мы говорим себе: «Завтра выходные, наконец-то я посплю». Но после пробуждения все равно чувствуется усталость. Так в чем же секрет идеального сна? Давайте разбираться.

Ирина Горецкая, продавец-консультант:

Я уже достаточно много лет сплю на подушках из материала memory foam, мне максимально удобно и комфортно. Еще очень большое значение имеет матрас: матрас и подушка – залог комфортного сна и отдыха.

Правильно выбранная подушка помогает выспаться, а также снять напряжение в теле.

Ирина Горецкая:

В последнее время большим спросом пользуются подушки из натурального латекса или же из материала memory foam. Подушки, которые принимают форму головы. Всегда идем навстречу покупателям, и рекомендуем им на каждой подушке полежать. Должно уйти напряжение в области шейного отдела.

Наволочки – еще один важный аспект. Если вовремя их не менять, то на коже может появиться аллергия или раздражение.