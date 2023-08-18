В чём секрет здорового и качественного сна? Врачи рассказали секреты

Валерия Яскевич, корреспондент:
Хоть раз в жизни мы говорим себе: «Завтра выходные, наконец-то я посплю». Но после пробуждения все равно чувствуется усталость. Так в чем же секрет идеального сна? Давайте разбираться.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Хоть раз в жизни мы говорим себе: «Завтра выходные, наконец-то я посплю». Но после пробуждения все равно чувствуется усталость. Так в чем же секрет идеального сна? Давайте разбираться.
Ирина Горецкая, продавец-консультант:
Я уже достаточно много лет сплю на подушках из материала memory foam, мне максимально удобно и комфортно. Еще очень большое значение имеет матрас: матрас и подушка – залог комфортного сна и отдыха.
Правильно выбранная подушка помогает выспаться, а также снять напряжение в теле.
Ирина Горецкая:
В последнее время большим спросом пользуются подушки из натурального латекса или же из материала memory foam. Подушки, которые принимают форму головы. Всегда идем навстречу покупателям, и рекомендуем им на каждой подушке полежать. Должно уйти напряжение в области шейного отдела.
Наволочки – еще один важный аспект. Если вовремя их не менять, то на коже может появиться аллергия или раздражение.
Витава Брель, врач-дерматолог:
Во время сна происходит активное потение, выделение кожного сала и отшелушивания роговых чешуек кожи. Это все остается в волокнах ткани и создает благоприятные условия для размножения бактерий и клещей. Здоровому человеку необходимо менять постельное белье один раз в 7 дней, если есть кожное заболевание, то постельное белье необходимо менять раз в три дня, а иногда и ежедневно. Стираем при температуре 60 градусов и пропариваем утюгом. Обращаем внимание на состав тканей, они должны быть натуральные. Как правило, это хлопок, чтобы плетение было мягкое, например, сатин либо фланель.
Мелатонин как регулятор биоритмов играет очень важную роль.
Андрей Авдеюк, врач-терапевт:
Лучше всего выделяется мелатонин (гормон сна) с 12 ночи до 4 утра. Желательно, чтобы шторы не просвечивали вообще, чтобы было темно, ложиться и вставать в одно и то же время. Еще есть такая штука, как гаджеты, желательно эти гаджеты перевести в ночной режим.
Ольга Власова, врач-психотерапевт, научный сотрудник лаборатории психологии спорта РНПЦ спорта:
Желательно, чтобы время для сна было достаточное. Отсутствие всяческих пылесборников в спальне, то есть ковров, мягких игрушек. И как ни странно, хорошему сну способствует здоровая диета. Если вы получаете достаточное количество витаминов и микроэлементов, то сон ваш будет хорошим.
Есть такой хронотип, как «голуби». Люди, относящиеся к нему, предпочитают вставать позже «жаворонков», но ложатся раньше «сов».
Ольга Власова:
Для стандарта большинства людей подходит отбой до 23:00 и подъем где-то в районе 7-8 утра. В структуре сна есть определенные фазы и циклы. Один цикл имеет по продолжительности около 70-90 минут. И если ваш сон кратен циклам, то вы проснетесь бодрым, потому что пробуждение придется на фазу либо быстрого сна, либо поверхностного первой стадии. Если ваш сон прерывается в стадию глубокого сна 3-4, вы будете чувствовать себя крайне разбитым.
Пусть сновидения будут приятными, а подушки удобными.