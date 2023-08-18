Собрать мусор и отсортировать отходы. Волонтёры БРСМ предлагают сделать Беларусь ещё чище

Вероника Макаревич, корреспондент:
Сделать Беларусь еще чище и красивее предлагают волонтеры БРСМ. Принять участие в новом экологическом проекте легко. Главное условие – собрать мусор и правильно отсортировать отходы.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Сделать Беларусь еще чище и красивее предлагают волонтеры БРСМ. Принять участие в новом экологическом проекте легко. Главное условие – собрать мусор и правильно отсортировать отходы.
Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Начиная с 2009 года, ведущим направлением деятельности БРСМ стало волонтерское движение «Доброе сердце». Сегодня у нашего движения есть свой гимн, своя символика, дружная и очень сплоченная команда волонтеров, которая составляет порядка 33 000 участников. Это школьная, студенческая и работающая молодежь, объединенная в 1 900 отрядов. Наряду с традиционными направлениями деятельности волонтерского движения, это социальное волонтерство, трудовое волонтерство, событийное спортивное волонтерство. Особую популярность сейчас вызывает у наших ребят экологическое волонтерство. И одним из новых форматов стало проведение в Беларуси такого проекта, как «Чистые игры». Что это такое? Это экосубботники на новый лад, где формируется команда организаторов, команда волонтеров, на время надо собрать мусор, но не просто его собрать, а предусмотреть сортировку.
С 16 по 24 сентября в рамках кубка активисты организуют 7 игр – одна в столице и 6 в областных центрах. По итогам состязания члены жюри выберут лучшую команду. Конкуренция серьезная.
Александра Гончарова:
4-5 августа уже прошла стажировка для координаторов волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце», в которой поучаствовали и молодежные послы ЦУР, и представители республиканского волонтерского и молодежного центров. Представители республиканского центра экологии и краеведения, где ребята в первый день получили хороший багаж теоретических знаний, как работать с приложением этого проекта, как регистрировать игру на сайте, но на второй день убирали сквер по улице Рафиева. Просили коммунальные службы перед этим не дотрагиваться, нам удалось собрать порядка 200 килограммов мусора. Причем собирали мы раздельно, у нас появились участники, которые проходили мимо, но захотели поучаствовать в этом проекте. Сейчас наша команда при проведении Национального кубка чистоты вооружена не только теоретическим, но и практическим блоком знаний.
Масштабный субботник – важный этап подготовки ребят к международному турниру «Евразийский кубок чистоты». Он пройдет весной 2024-го, дата выбрана не случайно. Следующий год объявлен Годом волонтерского движения в странах СНГ.