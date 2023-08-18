Собрать мусор и отсортировать отходы. Волонтёры БРСМ предлагают сделать Беларусь ещё чище

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Начиная с 2009 года, ведущим направлением деятельности БРСМ стало волонтерское движение «Доброе сердце». Сегодня у нашего движения есть свой гимн, своя символика, дружная и очень сплоченная команда волонтеров, которая составляет порядка 33 000 участников. Это школьная, студенческая и работающая молодежь, объединенная в 1 900 отрядов. Наряду с традиционными направлениями деятельности волонтерского движения, это социальное волонтерство, трудовое волонтерство, событийное спортивное волонтерство. Особую популярность сейчас вызывает у наших ребят экологическое волонтерство. И одним из новых форматов стало проведение в Беларуси такого проекта, как «Чистые игры». Что это такое? Это экосубботники на новый лад, где формируется команда организаторов, команда волонтеров, на время надо собрать мусор, но не просто его собрать, а предусмотреть сортировку.

С 16 по 24 сентября в рамках кубка активисты организуют 7 игр – одна в столице и 6 в областных центрах. По итогам состязания члены жюри выберут лучшую команду. Конкуренция серьезная.