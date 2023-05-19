Женщина присвоила территорию соседки. За справедливостью та обратилась к властям
Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.
Начало истории вы можете увидеть здесь.
Но конфликт у Кулаженко не только со Смирновой, еще одна соседка ищет правду в райисполкоме. Людмила Феськова свою проблему также обозначила в прошлой серии «Санта-Барбары», но от местных властей за два месяца ни ответа, ни привета.
Вместо 3 соток, она взяла себе 13! Вот история самого громкого земельного вопроса на Гомельщине. Подробности здесь.
Людмила Феськова, соседка «барышни К»:
Туалет уже построен по границе. А здесь на 60 сантиметров скосили границу. Когда проходила регистрация моего участка, меня не уведомили об этом. Председатель самовольно.
Константин Герцев, СТВ:
В эпоху какого председателя это было?
Людмила Феськова:
Будникова. Это все он.
Дело попало под контроль облисполкома. Удалось ли вернуть свою землю белоруске, чьи метры украла соседка? Подробности здесь.
По инсайдерской информации нашей редакции, экс-председатель сельисполкома Будников в ближайшее время собирается продолжить карьеру госслужащего. А Светлана Кулаженко, по состоянию на начало недели, свое обещание так и не выполнила: навес хоть и демонтирован, но работы с фундаментом крыльца прекратились, не дойдя и до экватора.
Вячеслав Роднев, правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:
Чужая душа – потемки, но есть некая призрачная надежда, что то решение, которое было когда-то отменено судом, что она незаконно когда-то владела 13 сотками земли… Она снова надеется вернуть ту чужую землю, которую когда-то взяла. Граница должна проходить по земле. Если сейчас провести границу по оставшейся бетонной платформе теневого завеса (уже без металлоконструкции), то впоследствии это может быть причиной для отмены решения об установлении земельного участка. То есть мы опять вернемся в точку, когда органы власти провели заседание, много работы, отвлекались сами от работы, люди присутствовали на заседании, но снова придем к тому, что решением суда незаконное решение райисполкома снова будет отменено.
Береженого бог бережет! Во время подготовки выпуска мы всячески пытались связаться и договориться на интервью со Светланой Шинелевой – пожалуй, самой незаметной, но не менее важной участницей спора. Увы, в райисполкоме, на участке и по телефону мы получили отрицательный ответ. Кто стоит за таким решением, мы лишь можем догадываться. Если вы стали свидетелем трагикомедии в Мичуринской или сами жертва земельного беспредела, звоните. Телефон горячей линии у вас на экране.
Константин Герцев:
«Барышня К» не прощается, а говорит лишь: «До свидания». «Народный контроль» продолжит следить за развитием ситуации и стоять на страже ваших интересов. А я уже в эти минуты готовлю новое расследование, чтобы выйти в эфир и сыграть на стороне правды.
«Меня все время игнорировали». Женщина нарушила закон, а потом записала видео Президенту. Подробнее здесь.