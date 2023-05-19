Женщина присвоила территорию соседки. За справедливостью та обратилась к властям

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Но конфликт у Кулаженко не только со Смирновой, еще одна соседка ищет правду в райисполкоме. Людмила Феськова свою проблему также обозначила в прошлой серии «Санта-Барбары», но от местных властей за два месяца ни ответа, ни привета.

Людмила Феськова, соседка «барышни К»:

Туалет уже построен по границе. А здесь на 60 сантиметров скосили границу. Когда проходила регистрация моего участка, меня не уведомили об этом. Председатель самовольно.

Константин Герцев, СТВ:

В эпоху какого председателя это было?

Людмила Феськова:

Будникова. Это все он.

Дело попало под контроль облисполкома. Удалось ли вернуть свою землю белоруске, чьи метры украла соседка? Подробности здесь.

По инсайдерской информации нашей редакции, экс-председатель сельисполкома Будников в ближайшее время собирается продолжить карьеру госслужащего. А Светлана Кулаженко, по состоянию на начало недели, свое обещание так и не выполнила: навес хоть и демонтирован, но работы с фундаментом крыльца прекратились, не дойдя и до экватора.