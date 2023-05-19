«Меня всё время игнорировали». Женщина нарушила закон, а потом записала видео Президенту

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. Начало истории вы можете увидеть здесь.

Настало время сорвать ширму! При подготовке программы мы обратились в сельисполком, чтобы изучить оригиналы роковых документов. Решение на три сотки нам предоставили, а на 13 отсутствует и вовсе. Его наша команда обнаружила в другом государственном ведомстве, правда, лишь копию, при этом вопреки служебным инструкциям специалист ее все-таки зарегистрировал. Но самое примечательное: за одной датой и одним регистрационным номером на разных учетных бланках. Комбинации первого и второго относятся к 2013 году, только в папке, где и должно храниться отмененное судом решение, – пробел. Вместо 3 соток, она взяла себе 13! Вот история самого громкого земельного вопроса на Гомельщине. Подробности здесь.

О решении на 13 соток Светлана Кулаженко вспомнила и на следующий день. По итогам встречи с председателем «барышня К» заверила, что принудительный снос не понадобится, и к нашему приезду горе-навес будет демонтирован. С ревизией в указанное место и время прибыл и «Народный контроль». Шифер сняли, кое-где даже взялись за металлические конструкции. Кстати, на участок нас приветливо пригласил глава семьи Вячеслав.

Вячеслав Кулаженко, муж «барышни К»:

Никто никому проблем не создаст. Мы занимаемся этим делом. Оформляйте. Никаких проблем с нашей стороны наблюдать никто не будет. Светлана Кулаженко, «барышня К»:

Мы умываем руки. Заглянули на огонек и совладельцы соседнего участка. Который год они по разные стороны баррикад. Правовой инспектор Вячеслав Роднев, представляющий интересы Смирновой, от жалоб Кулаженко отписывается до сих пор, но, несмотря на это, продолжает продвигать политику мирного урегулирования и общечеловеческой справедливости.

Вячеслав Роднев, правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:

Я моделирую ситуацию на перспективу. Если комиссия по рассмотрению земельного спора проводит границу в соответствии с документами, что этому участку принадлежит три сотки (по хозяйственным книгам), условно, граница проходит так. А потом выясняется, что кусок бетона принадлежит этому домовладению, а вот этот – этому домовладению. Как это будет? Единый бетон, часть которого принадлежит сюда, а часть – сюда. Такие обороты, как песня для ушей, руководства райисполкома, это куда лучше, чем постоянные жалобы и попытки свести личные счеты. Поэтому в очередной раз власти пошли на встречу Кулаженко и перенесли сроки демонтажа на начало следующей недели.

Денис Давыдов, заместитель председателя Гомельского районного исполнительного комитета:

Слава богу, что произошла эта вещь. Это надо было сделать давно. Я вам честно скажу: у нас еще шаг есть впереди – это прокурорская санкция. Я не хочу этого применять. Я с прокуратурой уже все отработал. В случае, если бы нет, то тогда приступали бы уже к следующему шагу. Прокурорская санкция – вы сами понимаете последствия. Вы видели решение. Я думаю, это в ваших интересах сделать собственными силами до выходных. И в понедельник я вас встречаю в райисполкоме с бумагой в руках и ручкой. И мы пишем заявление на установку фиксированных границ. Доброту душевную Светлана Кулаженко оценила, не отходя от кассы. Не успели мы покинуть агрогородок, как на своей странице в одной социальной сети она опубликовала видеообращение к Президенту. В нем «барышня К» обвинила юриста Роднева в земельном рэкете, а губернатора Крупко в равнодушии к проблемам простых гомельчан.