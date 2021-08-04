«Жена покрепче по характеру, чем муженёк». Что в КГБ говорят о Тихановской, Цепкало и Колесниковой?

Алексей Авдонин, политолог: Модель позиционирования оппозиции на лидерах-женщинах гораздо быстрее будет проходить и интегрироваться в общество, нежели некий лидер-мужчина. Чтобы сформировать альтернативу действующему Президенту, Лукашенко Александру Григорьевичу, надо гиперсильная персона. Ее нельзя было найти. Естественно, надо было сформировать совершенно иную агломерацию лидеров. И вот они взяли не одного лидера-женщину, а трех.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

С использованием зарубежных политтехнологов, в том числе консультантов, мы знаем, кто это. По понятным причинам пока не буду называть – придет время, назовем фамилии. В том числе была придумана схема трех так называемых граций, каждой из них был продуман определенный имидж. В частности, Тихановская – жена якобы декабриста, хотя мы понимаем, что она не декабристка. Я не приоткрою тайну, что она подвергалась серьезному бытовому насилию со стороны своего мужа.

Жена Цепкало – тоже известная история, муж еще тот ориентированный на наш госаппарат, человек, который должен был внести какой-то разлад в нашу систему элит, раскол произвести. Не получилось. Но жена у него покрепче по характеру, чем муженек в этом отношении. Хотя муженек – у него свои проблемы есть. Те видео, которые когда-то демонстрировались, в тот период – это вовсе не фейк, а это их внутренние семейные отношения. Но у нее имидж дамы был отработан, якобы которая преследуется, в том числе преследуются ее дети.

Для Колесниковой – имидж творческой, свободной женщины с твердым характером, что на самом деле не соответствует действительности. Она в какой-то мере несостоявшаяся как женщина психологически, она чувствует себя неполноценной, психологически она на самом деле уязвима. У нее амбиции. В принципе, таких, связанных с неустроенностью по жизни, много – на самом деле она это осознает, они не обоснованы.