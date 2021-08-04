«Дата проставлена одной рукой». Почему ЦИК заподозрил фальсификацию подписных листов?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Всем было понятно, что у ЦИК достаточно оснований не допустить до выборов и Бабарико, и Цепкало. Над вторым тоже маячила угроза судебных разбирательств из-за некогда обманутого им бизнесмена. При этом оба допустили масштабные фальсификации при сборе подписей.
Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:
К нам стали приносить подписные листы не то что кучами, понимаете, а папками. Мы обращаем внимание на какие-то определенные листы, мы понимали, что дата проставлена одной рукой. Да, дата-то идентична в каждой строке. Год – 2020, поэтому двойки одинаковые. Естественно, мы самостоятельно не могли принять решение и мы обратились за помощью к экспертам-криминалистам, которые подтвердили наши доводы.
Но сами выборы для кураторов мятежа отошли на второй план. Они готовились вывести людей на драки. Поведение людей выглядело необычным. Ведь даже в 1990-е для столкновений с милицией необходимо было привозить нацистов из украинской УНА-УНСО. Главная задача того вечера – отработка противодействия силовикам.
Роман Протасевич, бывший главный редактор экстремистских Telegram-каналов:
В день, когда не зарегистрировали альтернативных кандидатов в кандидаты, как мы их называли, на тот момент была дилемма – что делать? Это была первая попытка посмотреть, насколько Telegram-каналы могут мобилизировать общество.
«Жена покрепче по характеру, чем муженёк». Что в КГБ говорят о Тихановской, Цепкало и Колесниковой? Читайте здесь.