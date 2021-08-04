И даже счёт в швейцарском банке. Какие фейки использовали во время выборов-2020 в Беларуси

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Любой информационный повод использовался оппонентами власти для нагнетания истерики у населения. Вспомните кратковременные проблемы с водой в Минске. Пока МЧС, Красный Крест и даже Вооруженные Силы реально помогали пострадавшим районам с водой, в Telegram-каналах людей учили действовать вопреки государству, якобы самоорганизовываться. Потом из этого вырастут дворовые чаты. Но помогать они будут уже не с питьевой водой, а с организацией массовых беспорядков.
Тогда не было ни одного дня без фейковых новостей. Нескончаемым потоком они сваливались на головы неискушенных в информационной грамотности белорусов. Самой одиозной историей стал якобы существующий у старшего сына Президента счет в швейцарском банке. Уже через несколько дней эту информацию опроверг сам банк.
Алексей Авдонин, политолог:
Население, естественно, не будучи ангажированным, не имея опыта фильтрации этой информации, стало легкой жертвой в руках этих манипуляторов.
«Там есть и фотографии Бабарико». В КГБ рассказали о новых материалах дела, которые пришли с Кипра. Подробнее здесь.