И даже счёт в швейцарском банке. Какие фейки использовали во время выборов-2020 в Беларуси

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Любой информационный повод использовался оппонентами власти для нагнетания истерики у населения. Вспомните кратковременные проблемы с водой в Минске. Пока МЧС, Красный Крест и даже Вооруженные Силы реально помогали пострадавшим районам с водой, в Telegram-каналах людей учили действовать вопреки государству, якобы самоорганизовываться. Потом из этого вырастут дворовые чаты. Но помогать они будут уже не с питьевой водой, а с организацией массовых беспорядков.

Тогда не было ни одного дня без фейковых новостей. Нескончаемым потоком они сваливались на головы неискушенных в информационной грамотности белорусов. Самой одиозной историей стал якобы существующий у старшего сына Президента счет в швейцарском банке. Уже через несколько дней эту информацию опроверг сам банк.