Прямой эфир

И даже счёт в швейцарском банке. Какие фейки использовали во время выборов-2020 в Беларуси

04 августа 2021 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

И даже счёт в швейцарском банке. Какие фейки использовали во время выборов-2020 в Беларуси-1

Любой информационный повод использовался оппонентами власти для нагнетания истерики у населения. Вспомните кратковременные проблемы с водой в Минске. Пока МЧС, Красный Крест и даже Вооруженные Силы реально помогали пострадавшим районам с водой, в Telegram-каналах людей учили действовать вопреки государству, якобы самоорганизовываться. Потом из этого вырастут дворовые чаты. Но помогать они будут уже не с питьевой водой, а с организацией массовых беспорядков.

И даже счёт в швейцарском банке. Какие фейки использовали во время выборов-2020 в Беларуси-4

Тогда не было ни одного дня без фейковых новостей. Нескончаемым потоком они сваливались на головы неискушенных в информационной грамотности белорусов. Самой одиозной историей стал якобы существующий у старшего сына Президента счет в швейцарском банке. Уже через несколько дней эту информацию опроверг сам банк.

И даже счёт в швейцарском банке. Какие фейки использовали во время выборов-2020 в Беларуси-7

Алексей Авдонин, политолог:
Население, естественно, не будучи ангажированным, не имея опыта фильтрации этой информации, стало легкой жертвой в руках этих манипуляторов.

«Там есть и фотографии Бабарико». В КГБ рассказали о новых материалах дела, которые пришли с Кипра. Подробнее здесь.

# Выборы в Беларуси # общество # Алексей Авдонин # Виктор Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Азарёнок: «Остановитесь, хватит убивать людей. Зачем вам эта бойня?»
04 августа 2021 15:56

Григорий Азарёнок: «Остановитесь, хватит убивать людей. Зачем вам эта бойня?»

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?
04 августа 2021 15:41

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?

«Мужа твоего на твоих глазах закопаем». Что писали людям, которые публично поддержали Александра Лукашенко?
04 августа 2021 15:41

«Мужа твоего на твоих глазах закопаем». Что писали людям, которые публично поддержали Александра Лукашенко?