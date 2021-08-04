Прямой эфир

«Там есть и фотографии Бабарико». В КГБ рассказали о новых материалах дела, которые пришли с Кипра

04 августа 2021 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Там есть и фотографии Бабарико». В КГБ рассказали о новых материалах дела, которые пришли с Кипра-1

Скоро стало понятно, что тот, на кого возлагаются главные надежды в дестабилизации страны, пошел на выборы не ради политики. Вскрылись финансовые махинации топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Правоохранители раскручивали цепочку преступлений еще с 2016 года. А в 2019-м оперативной информацией с нами поделились и зарубежные коллеги.

«Там есть и фотографии Бабарико». В КГБ рассказали о новых материалах дела, которые пришли с Кипра-4

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Это доказано уже материалами суда, который прошел. Это доказано показаниями других обвиняемых, свидетелей. Я думаю, что здесь повторяться, наверное, не следует. Единственное, хотел бы добавить в этой ситуации некоторую новость. Из Кипра получили несколько томов (несмотря на вот, что большинство государств) материалов, которые еще раз с дополнительной информацией подтвердили. Там есть и фотографии Бабарико, и опросы лиц, причастных к регистрированию счетов, их функционированию. Я думаю, что это надо будет дополнительно обнародовать. И, конечно, мы передадим это в прокуратуру, чтобы приобщить это к материалам уголовного дела или дополнительные там какие-то процедуры провести.

«Там есть и фотографии Бабарико». В КГБ рассказали о новых материалах дела, которые пришли с Кипра-7

Аферы экс-банкира были слишком масштабны и очевидны, а все его заместители и партнеры стали активно сотрудничать со следствием. Приближался день регистрации кандидатов. Параллельно напрягалась и международная обстановка, хотя внешне западные дипломаты еще старались соблюдать приличия.

«Там есть и фотографии Бабарико». В КГБ рассказали о новых материалах дела, которые пришли с Кипра-10

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Разговаривая накануне с некоторыми моими коллегами европейскими, рассказывал им о ситуации в этом банке, о коррупционных проявлениях, фактах неуплаты налогов, они соглашались со мной. Более того, я их предупреждал, что мы направим соответствующие запросы в их страны по поводу тех или иных банков, которые тоже фигурировали в этом уголовном деле. И они мне однозначно заявляли о своей готовности предоставить все необходимые документы на сей счет, ответить на наши запросы. Но, к сожалению, вскоре обо всем этом было забыто.

«Дата проставлена одной рукой». Почему ЦИК заподозрил фальсификацию подписных листов? Подробнее здесь.

# КГБ Беларуси # общество # Иван Тертель # Виктор Бабарико # Владимир Макей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
И даже счёт в швейцарском банке. Какие фейки использовали во время выборов-2020 в Беларуси
04 августа 2021 16:01

И даже счёт в швейцарском банке. Какие фейки использовали во время выборов-2020 в Беларуси

Григорий Азарёнок: «Остановитесь, хватит убивать людей. Зачем вам эта бойня?»
04 августа 2021 15:56

Григорий Азарёнок: «Остановитесь, хватит убивать людей. Зачем вам эта бойня?»

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?
04 августа 2021 15:41

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?