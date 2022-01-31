«Железобетонно должно быть исполнено». Лукашенко обсудил вопросы инфляции и наш ответ на санкции Запада

Новости Беларуси. На внутреннем рынке обеспечить финансовую стабильность, а на внешних контурах зеркально отвечать на санкции. Александр Лукашенко принял с докладом главу Нацбанка, а с премьер-министром обсудил пакет возможных контрсанкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Евгения Пустового.

Во Флориде фермерам приходится уничтожать свой урожай, потому что спрос резко упал.

В магазинах в Индианаполисе не осталось курицы, в магазинах Палм-Бич закончились туалетные принадлежности и средства домашней гигиены. Costco восстановила ограничения на покупку туалетной бумаги в некоторых магазинах штата Вашингтон.

Дефицит товаров и переизбыток долларов. Последствия мирового локдауна. И в таких сложных условиях отрытая, а значит, зависимая от внешних рынков белорусская экономика себя показала. Профицит внешней торговли по итогам 2022 года составил 4 миллиарда долларов. Злорадные прогнозы беглых экспертов не оправдались. Обвала национальной валюты не произошло. На доклад к Президенту глава нацбанка Павел Каллаур и главный советник в финансово-кредитной сферы Валерий Бельский шли уверенно. Ковидной истерикой нас не запугали.

Лукашенко о банковской сфере: «В прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо» – читайте здесь.

У нас не США. Конвейерно выпускают продукцию, а не деньги печатают. Но переизбыток массы одной из мировых валют – очевидный инфляционный риск для всех стран. Президент об этом говорил и на Послании. Понятно. Но показатели утверждены, а исполнительская дисциплина и жесткость позиции главы государства известны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Премьер-министр, руководитель нашей банковской системы, вы как председатель правления Нацбанка, все рычаги в ваших руках. Еще при назначении эти рычаги вам были переданы. Принимайте любые меры. Как я сказал по здравоохранению. Что хотите, делайте в здравоохранении: щупайте, гладьте, режьте, отрезайте – что угодно делайте, но сохраните жизнь людей. Точно так же вам в экономике. Вы и Головченко и подчиненные вам структуры. За вами контроль. Всякие споры по поводу того, сколько у нас денежной массы, какой курс рубля и прочее, это там – в правительстве. Вот два кита, вы третий. Садитесь, обсуждайте, принимайте меры, но железобетонно должно быть исполнено. Председатель правления Нацбанка: «К концу году будем стремиться, чтобы инфляция была где-то вблизи 6%» – читайте здесь.

Разговор не о проблемах, а о правильных действиях в условиях санкционных рисков. И пока Президент обсуждал этот вопрос с главой Нацбанка и советником в финансово-кредитной сфере, в холле премьер-министр еще раз пересматривал список контрмер.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Национальный банк придерживается открытой денежно-монетарной политики. Все результаты коллегии, показатели и прогнозы в широком доступе на ведомственном сайте, чего не скажешь о западных партнерах наших брендовых предприятий. Хотят насолить санкциями, но это открыто, а вот кулуарно бенефициары этих ограничительных мер понимают, что по ним же они и бьют.